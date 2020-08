Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Poursuite du redressement de la production industrielle en juin Reuters • 07/08/2020 à 11:22









FRANCE: POURSUITE DU REDRESSEMENT DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN JUIN PARISX (Reuters) - La production industrielle de la France a continué de se redresser en juin, affichant une progression plus marquée que prévu sans pour autant renouer avec le niveau qui était le sien avant la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, selon les données publiées vendredi par l'Insee. La production industrielle, qui avait déjà rebondi de 19,9% en mai (contre +19,6% en première estimation), a progressé de 12,7% en juin, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 8,9%. Elle s'inscrit cependant en retrait de 11,0% par rapport à son niveau de février, le dernier mois avant le début du confinement, et reste 11,7% en deçà de son niveau de juin 2019. (Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.