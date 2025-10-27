France-Poursuite du débat budgétaire, une taxe sur les plus riches élaborée en coulisses

Les députés français poursuivaient lundi les débats relatifs à la partie "recettes" du Projet de loi de finances (PLF) 2026, tandis que les pourparlers continuaient en coulisses sur les contours d'une taxe sur les plus hauts patrimoines voulue par les socialistes.

Le parti d'Olivier Faure brandit la menace d'une censure si le gouvernement refuse de taxer les Français les plus riches et met sur la table une version "allégée" de la taxe dite Zucman, qui prévoit un impôt minimum de 2% sur les patrimoines à partir de 100 millions d'euros.

La dernière proposition socialiste entend imposer à hauteur de 3% les patrimoines de plus de 10 millions d'euros en épargnant les entreprises familiales ou "innovantes" du type start-up.

Les Républicains (LR) et une partie des élus du camp présidentiel - dont les votes sont indispensables pour la faire passer - sont réticents à cette proposition, qui devrait être débattue dans l'hémicycle mardi ou mercredi.

Cette semaine sera celle du "passage à l'acte", a déclaré lundi sur RTL Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. A défaut, "plus rien ne sera possible, puisqu'après nous n'aurons pas les ressources pour épargner les Français", a-t-il ajouté.

Parallèlement au débat dans l'hémicycle sur le PLF 2026, les discussions ont commencé en commission sur la partie relative au budget de la Sécurité sociale, qui comprend notamment la suspension de la réforme des retraites contestée de 2023.

Dans un entretien au Parisien Dimanche, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré que la Chambre haute, où les conservateurs sont majoritaires, rétablirait cette réforme.

Dans ce contexte volatil, le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses pourparlers pour tenter de trouver des compromis au plus vite, sachant que les débats en première lecture à l'Assemblée doivent être bouclés le 4 novembre.

Selon l'agenda fourni par Matignon, une réunion est prévue dans l'après-midi avec des groupes du Sénat, puis en fin de journée avec les présidents des groupes Les Démocrates, Ensemble pour la République, Horizons et Droite Républicaine à l'Assemblée.

Lundi matin au Palais-Bourbon, les députés ont adopté un amendement LR sur la défiscalisation des pourboires pour les salariés de l'hôtellerie et de la restauration.

Le président du groupe LR, Laurent Wauquiez, a salué sur X une marque de "soutien à la France qui travaille".

(Rédigé par Elizabeth Pineau, édité par Tangi Salaün)