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France: PMI-Le secteur manufacturier enregistre sa première contraction depuis novembre
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:27

Le président français Macron visite l'usine Vorwerk

Le président français Macron visite l'usine Vorwerk

Le ‌secteur manufacturier français s'est contracté en mai pour ​la première fois depuis novembre dernier, la flambée des prix de l'énergie et les perturbations des ​transports liées au conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur l'activité ​des entreprises, montre une ⁠enquête publiée lundi par S&P Global.

L'indice PMI manufacturier ‌final de S&P Global France est tombé à 49,7 points en mai, contre ​52,8 en ‌avril, tout en restant supérieur à ⁠l'estimation préliminaire, qui le situait à 48,9 points.

Tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction de ⁠l'activité, tandis ‌qu'un chiffre supérieur à 50 indique une ⁠expansion.

"Les chaînes d'approvisionnement s'adaptent encore à la ‌volatilité induite par la guerre au ⁠Moyen-Orient et au choc des prix de ⁠l'énergie qui ‌en a résulté", a déclaré Joe Hayes, économiste ​chez S&P Global Market ‌Intelligence.

"Par exemple, davantage d'industriels français ont connu des problèmes de livraison ​et des hausses des prix des intrants qu'en avril – des pressions qui pourraient ⁠se traduire par une hausse des prix des biens et des problèmes d'approvisionnement dans l'ensemble de l'économie au cours des prochains mois", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia, édité ​par Blandine Hénault)

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