France/PMI: Le secteur des services se contracte en septembre alors que la demande faiblit

Un drapeau français au-dessus de l'Élysée

Le secteur des services, dominant en France, s'est contracté plus qu'initialement estimé en septembre, avec une baisse de l'activité à son rythme le plus rapide depuis avril, alors que l'incertitude politique et la faiblesse de la demande ont pesé sur les nouvelles commandes, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice définitif PMI HCOB des services, compilé par S&P Global, est tombé à 48,5 en septembre, contre 49,8 en août, et contre une estimation préliminaire de 48,9, passant ainsi sous le seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction.

L'indice est resté en dessous de ce seuil pendant 13 mois.

La baisse de l'activité commerciale a été attribuée à des retards dans la prise de décision des clients et à des conditions de vente difficiles, les nouvelles commandes se contractant également pour le treizième mois consécutif.

"La politique française offre actuellement peu de soutien aux entreprises, car l'impasse politique actuelle ajoute à l'incertitude et sape la confiance", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste junior à la Hamburg Commercial Bank.

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre, s'efforce de former un gouvernement dans les jours à venir, mais sa tâche est ardue : il ne dispose pas d'une majorité claire au Parlement et doit faire face à des manifestations contre les coupes budgétaires qui se profilent.

Malgré le ralentissement, l'emploi dans le secteur des services a augmenté pour le deuxième mois consécutif, bien qu'à un rythme plus lent qu'en août. Les entreprises ont continué à embaucher, en particulier dans les services de vente, car elles anticipent une demande plus forte à l'avenir.

L'enquête indique également une baisse des prix pratiqués par les entreprises de services pour la première fois depuis mai, sous l'effet de pressions concurrentielles, bien que la réduction soit marginale. Les coûts des intrants ont augmenté, mais l'inflation est restée inférieure aux niveaux historiques.

L'indice PMI composite, qui englobe à la fois l'industrie manufacturière et les services, est tombé à 48,1 en septembre, contre 49,8 en août, marquant le déclin le plus rapide de l'activité du secteur privé depuis le mois d'avril.

(Benoit Van Overstraeten, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)