France/PMI: Le secteur des services a continué de se contracter en avril

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Le secteur des services en France s'est à nouveau contracté en avril, la demande s'étant affaiblie dans un contexte d'incertitudes économiques et politiques lié à la guerre en Iran, montre l'enquête mensuelle publiée mercredi par S&P Global.
L'indice PMI définitif HCOB France des services est tombé à 46,5 en avril, en ligne avec la première estimation, contre 48,8 en mars.
Le chiffre d'avril correspond au niveau le plus bas depuis février 2025.
Toute lecture inférieure à 50 indique une contraction de l'activité.
L'indice PMI composite final, qui englobe à la fois les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, a également reculé à 47,6, contre 48,8 en mars, tombant à son plus bas niveau depuis février 2025.
Les nouvelles commandes dans le secteur des services ont pour leur part chuté à un rythme jamais vu depuis novembre 2023, les entreprises invoquant un ralentissement des prises de décision des clients, des pressions inflationnistes et des vents contraires géopolitiques, a indiqué S&P Global.
Les pressions sur les coûts se sont également intensifiées, l'inflation des prix des intrants atteignant son plus haut niveau en 29 mois, sous l'effet de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières due à l'impact de la guerre en Iran.
"Les services et l'industrie manufacturière ont tiré l'économie française dans des directions opposées en avril. Il convient toutefois de relativiser l'expansion de l'industrie manufacturière, qui risque d'être éphémère en raison d'une anticipation des commandes avant les hausses de prix attendues", souligne Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.
"Le secteur des services, en revanche, a subi un coup dur en termes de demande en raison de l'incertitude croissante, ce qui a entraîné un affaiblissement de l'activité", ajoute-t-il.
(Reportage Sudip Kar-Gupta ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)
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