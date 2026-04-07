France: plus forte contraction de l'activité dans le privé depuis octobre

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France a connu en mars sa "plus forte contraction" depuis octobre, en raison d'une forte hausse des coûts liée à la guerre au Moyen-Orient, selon l'indice PMI composite publié mardi par l'agence de notation S&P Global.

L'indice mesurant l'évolution de cette activité a reculé à 48,8, contre 49,9 en février, marquant "la plus forte contraction de l'activité du secteur privé français depuis octobre", indique dans un communiqué S&P, qui élabore cet indice avec le Conseil national des achats (CNA), qui réunit des responsables des achats en entreprise.

La limite entre repli et hausse de l'activité est établie à 50, barre sous laquelle l'indice se trouve pour le troisième mois de suite.

Les données mettent "en évidence la plus forte hausse des coûts depuis novembre 2023 dans le secteur privé français, tendance reflétant en premier lieu d'importantes tensions inflationnistes dans le secteur manufacturier", ajoute le communiqué.

Le repli des nouvelles affaires des entreprises du secteur privé s'est en outre accéléré, et les ventes ont reculé.

Pour Joe Hayes, économiste en chef à S&P Global Market Intelligence, cité dans le communiqué, "un fort degré d'incertitude persiste (...), une réalité à laquelle les entreprises françaises se sont acclimatées ces dernières années, en raison du contexte politique, mais qui nuit à la croissance".

"Le rebond inflationniste lié à la guerre accroît en outre le risque de stagflation", ajoute-t-il.

Dans les services, l'indice PMI s'est replié à 48,8 contre 49,6 en février, en-dessous de 50 aussi pour le troisième mois consécutif, montrant "une accélération de la contraction dans le secteur", note S&P.

Cette tendance "s'explique principalement par un recul plus prononcé des nouvelles affaires" à l'approche des élections municipales de mars et en raison de la guerre au Moyen-Orient, "même si c'est sur les prix que l'impact du conflit a été le plus important, le taux d'inflation des coûts ayant atteint un sommet de vingt mois".

Les perspectives d'activité à douze mois sont cependant restées favorables, mais la confiance recule par rapport aux niveaux observés avant la guerre au Moyen-Orient.

Ce recul de l'optimisme "s'est accompagné d'un retour à la baisse de l'emploi dans le secteur", relève S&P. Pour la première fois depuis fin 2025, les effectifs des prestataires de services français ont reculé par rapport au mois précédent.

L'indice PMI pour l'industrie manufacturière, publié le 1er avril, est lui ressorti à 50 en mars, après 50,1 en février.