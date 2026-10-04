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France-Placement en détention provisoire du mineur accusé d'avoir brûlé une femme au visage en marge du mouvement des lycéens
information fournie par Reuters 04/10/2026 à 17:42

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(Actualisé avec placement en détention)

Un mineur de quinze ans et demi a été placé en détention provisoire à l'issue de sa mise en examen par un juge d'instruction pour "acte de barbarie", commis le 1er octobre à Marseille en marge de la mobilisation dans les lycées en France, a annoncé dimanche le parquet de la cité phocéenne.

"Ce jour-là (...) dans un contexte de manifestations lycéennes aux abords du lycée Colbert, une femme de 40 ans, auxiliaire de vie, se trouvait à l'arrêt de bus et tentait de s'interposer face à des jeunes qui s'apprêtaient à briser l'abribus avec une barrière métallique", rappelle le parquet dans un communiqué.

"Une fois le groupe écarté, le jeune mineur s'avançait vers la victime, et projetait en direction de son visage un spray qu'il enflammait à l'aide d'un briquet", poursuit le parquet.

Le mineur mis en cause a été interpellé vendredi soir grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance, indique le parquet.

Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et a exprimé des regrets, ajoute le parquet qui a requis son placement en détention provisoire.

(Reportage Marc Leras; rédigé par Claude Chendjou)

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3 commentaires

  • 01:20

    Qu'est ce que la justice va faire avec la femme agressée ? lui supprimer son traumatisme ? Les 2 plateaux de la balance de la justice devront bien être équilibrés, j'en doute. Le "jeune mineur" comme on dit va être réprimandé, ce qu'il ne va pas ressentir tout de suite c'est que ses études, s'il en fait, seront marquées à vie par ce qu'il a fait.

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