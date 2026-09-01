France: Patrick Bruel, mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles, annule sa tournée

Patrick Bruel lors d'un hommage aux victimes du 7 octobre, place des Vosges à Paris
Le chanteur Patrick Bruel, mis en examen en juin pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a annoncé mardi l'annulation de sa tournée de concerts en France qui devait commencer début octobre.
De nombreuses municipalités, dont Chartes, Amiens ou encore Dijon, avaient exprimé leur opposition à la venue du chanteur de la ville, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
"(La) tournée est devenue autre chose. Elle est devenue l'incarnation d'un débat qui la dépasse", déclare Patrick Bruel, qui avait organisé cette tournée pour célébrer ses 35 ans de carrière, sur son compte Instagram.
"J'ai donc pris la décision d'annuler ces concerts", ajoute-t-il.
Les mises en examen portent sur viol en 2008 à Neuilly-sur-Seine, tentative de viol en 2010 à Bruxelles, agression sexuelle et harcèlement sexuel en 2019 à Perpignan et harcèlement sexuel en 2019 à Ajaccio.
Il a aussi été placé sous le statut de témoin assisté pour viols, tentative de viol et harcèlement sexuel pour des faits datant de 2010 à 2019.
L'artiste de 67 ans fait l'objet d'accusations de la part de plusieurs femmes, dont celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ans.
(Rédaction de Paris)
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