France: Patrick Bruel, mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles, annule sa tournée

Patrick Bruel lors d'un hommage aux victimes du 7 octobre, place des Vosges à Paris

Le chanteur ‌Patrick Bruel, mis en examen en juin pour viol, ​tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a annoncé mardi l'annulation de sa tournée de concerts en ​France qui devait commencer début octobre.

De nombreuses municipalités, dont Chartes, Amiens ou ​encore Dijon, avaient exprimé leur ⁠opposition à la venue du chanteur de la ‌ville, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

"(La) tournée est devenue autre chose. ​Elle est ‌devenue l'incarnation d'un débat qui la dépasse", déclare ⁠Patrick Bruel, qui avait organisé cette tournée pour célébrer ses 35 ans de carrière, sur son compte Instagram.

"J'ai ⁠donc pris ‌la décision d'annuler ces concerts", ajoute-t-il.

Les mises ⁠en examen portent sur viol en 2008 à Neuilly-sur-Seine, ‌tentative de viol en 2010 à Bruxelles, ⁠agression sexuelle et harcèlement sexuel en 2019 ⁠à Perpignan et ‌harcèlement sexuel en 2019 à Ajaccio.

Il a aussi été ​placé sous le statut ‌de témoin assisté pour viols, tentative de viol et harcèlement sexuel pour ​des faits datant de 2010 à 2019.

L'artiste de 67 ans fait l'objet d'accusations de la part ⁠de plusieurs femmes, dont celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ​ans.

(Rédaction de Paris)