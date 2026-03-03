France: Pas de risque à court terme pour l'approvisionnement en gaz et essence selon Lescure

Un homme dans une station-service de Nice

Il ‌n'y a aucun risque d'approvisionnement "à court terme" ​en France pour le gaz et l'essence au regard de la situation au Moyen-Orient, a ​assuré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Roland ​Lescure.

"Il n'y a aucun ⁠risque d'approvisionnement à court terme en France ‌ni sur le gaz ni sur l'essence. Ne créons pas un problème ​qui n'existe ‌pas. Il n'y a aucune raison ⁠aujourd'hui de se ruer dans les stations-service", a-t-il déclaré lors d'un point de presse avant ⁠une réunion ‌du Haut conseil pour la stabilité ⁠financière (HCSF) à Paris.

Le ministère français de ‌l'Économie et des Finances a annoncé ⁠lundi que les fédérations d'entreprises concernées ⁠par la guerre ‌au Moyen-Orient seraient reçues quotidiennement "tant que la ​crise sera à ‌ce pic d'intensité".

Roland Lescure devait rencontrer mardi les représentants des organisations ​interprofessionnelles (Medef, AFEP, CPME) et des fédérations sectorielles: énergie (pétrole, gaz, électricité), transport et ⁠logistique, assurances et banques, et secteur industriel.

Il s'entretiendra également avec les services économiques français en place au Moyen-Orient, a fait savoir Bercy.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet, édité ​par Zhifan Liu)