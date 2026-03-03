 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Pas de risque à court terme pour l'approvisionnement en gaz et essence selon Lescure
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 09:59

Un homme dans une station-service de Nice

Un homme dans une station-service de Nice

Il ‌n'y a aucun risque d'approvisionnement "à court terme" ​en France pour le gaz et l'essence au regard de la situation au Moyen-Orient, a ​assuré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Roland ​Lescure.

"Il n'y a aucun ⁠risque d'approvisionnement à court terme en France ‌ni sur le gaz ni sur l'essence. Ne créons pas un problème ​qui n'existe ‌pas. Il n'y a aucune raison ⁠aujourd'hui de se ruer dans les stations-service", a-t-il déclaré lors d'un point de presse avant ⁠une réunion ‌du Haut conseil pour la stabilité ⁠financière (HCSF) à Paris.

Le ministère français de ‌l'Économie et des Finances a annoncé ⁠lundi que les fédérations d'entreprises concernées ⁠par la guerre ‌au Moyen-Orient seraient reçues quotidiennement "tant que la ​crise sera à ‌ce pic d'intensité".

Roland Lescure devait rencontrer mardi les représentants des organisations ​interprofessionnelles (Medef, AFEP, CPME) et des fédérations sectorielles: énergie (pétrole, gaz, électricité), transport et ⁠logistique, assurances et banques, et secteur industriel.

Il s'entretiendra également avec les services économiques français en place au Moyen-Orient, a fait savoir Bercy.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet, édité ​par Zhifan Liu)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

5 commentaires

  • 11:28

    Pour les pénuries d'essence en France, la CGT est beaucoup plus efficace que les ayatollah...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank