France: Pas de risque à court terme pour l'approvisionnement en gaz et essence selon Lescure

Un homme dans une station-service de Nice
Il n'y a aucun risque d'approvisionnement "à court terme" en France pour le gaz et l'essence au regard de la situation au Moyen-Orient, a assuré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure.
"Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France ni sur le gaz ni sur l'essence. Ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se ruer dans les stations-service", a-t-il déclaré lors d'un point de presse avant une réunion du Haut conseil pour la stabilité financière (HCSF) à Paris.
Le ministère français de l'Économie et des Finances a annoncé lundi que les fédérations d'entreprises concernées par la guerre au Moyen-Orient seraient reçues quotidiennement "tant que la crise sera à ce pic d'intensité".
Roland Lescure devait rencontrer mardi les représentants des organisations interprofessionnelles (Medef, AFEP, CPME) et des fédérations sectorielles: énergie (pétrole, gaz, électricité), transport et logistique, assurances et banques, et secteur industriel.
Il s'entretiendra également avec les services économiques français en place au Moyen-Orient, a fait savoir Bercy.
