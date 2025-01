France: nouveau recul de l'activité en décembre, mais moindre qu'en novembre (PMI)

L'activité du secteur privé a continué de reculer en décembre en France pour le quatrième mois consécutif, entraînant une baisse de l'emploi, mais elle s'est redressée par rapport au plus bas de dix mois enregistré en novembre, selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'indice composite, réalisé à partir des réponses d'un panel de 400 entreprises interrogées du 5 au 18 décembre, s’est établi à 47,5 en décembre, contre 45,9 en novembre, en amélioration mais toujours en zone négative: un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité.

Comme durant la quasi-totalité de l’année 2024, le volume global des nouvelles affaires a diminué en décembre par rapport au mois précédent, mais le rythme du recul a été le plus faible depuis septembre dernier. Parmi les principaux facteurs de baisse figure le repli de la demande sur les marchés extérieurs.

Après une légère progression en novembre, l’emploi a reculé dans le secteur privé. Cette baisse des effectifs, bien que modérée, a été la plus marquée depuis octobre 2020 et a concerné à la fois l'industrie et les services. Les tensions sur les prix sont restées modérées.

Dans le seul secteur des services, l'emploi a reculé pour la première fois depuis quatre ans. L’emploi dans le secteur a reculé en décembre pour la première fois depuis quatre ans, même si le taux de suppression de postes est resté modeste. Certaines entreprises ont fait état de licenciements mais la plupart ont mentionné le non-remplacement de départs volontaires ou le non-renouvellement de contrats à durée déterminée.

Les entreprises citent comme facteurs explicatifs la baisse de la demande clients, l’incertitude politique, le durcissement des conditions d’emprunt, ainsi que la faiblesse de la conjoncture dans les secteurs de la construction et de l’immobilier.

La tendance est similaire dans l'ensemble de la zone euro, où l'activité du secteur privé s'est contractée en décembre pour le deuxième mois consécutif, mais à un rythme moindre qu'en novembre, selon l'indice PMI Flash publié mi-décembre par S&P Global.