France-Nicolas Sarkozy est sorti de prison

Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé après la décision de la Cour d'appel de Paris d'accepter sa demande de remise en liberté, ont constaté des journalistes de Reuters sur place.

L'ancien chef de l'Etat est soumis à un contrôle judiciaire avec interdiction notamment de quitter le territoire français et interdiction d'entrer en contact avec tout fonctionnaire du ministère de la Justice et le Garde des Sceaux Gérald Darmanin.

(Rédigé par Blandine Hénault)