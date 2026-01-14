 Aller au contenu principal
France/Mercosur-La motion de censure du Rassemblement National rejetée
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 18:10

L'Assemblée nationale a largement rejeté mercredi la motion de censure déposée par le Rassemblement national (extrême droite) pour protester contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et dénoncer l'"échec cinglant" du gouvernement français.

Seuls 142 députés ont voté la censure alors que la majorité absolue requise pour faire chuter le gouvernement était de 288.

(Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Agriculteurs en colère
    Ce n'est pas très glorieux pour le RN, seul ses membres l'ont voté...LFI a fait nettement mieux. Bravo

