 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France/Mercosur: La motion de censure de La France insoumise rejetée
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 17:43

L'Assemblée ‍nationale a rejeté mercredi la ‌motion de censure déposée par ​La France ⁠insoumise (extrême gauche) pour protester contre ⁠le ‍traité de ⁠libre-échange entre l'Union européenne et ​le Mercosur et dénoncer la "capitulation" ⁠du gouvernement ​français.

Seuls 256 députés ​ont ​voté la censure ​alors ⁠que la majorité requise pour faire ‌chuter le gouvernement était de 288.

(Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi ‌Salaün)

Agriculteurs en colère
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank