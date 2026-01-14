France/Mercosur: La motion de censure de La France insoumise rejetée

L'Assemblée ‍nationale a rejeté mercredi la ‌motion de censure déposée par ​La France ⁠insoumise (extrême gauche) pour protester contre ⁠le ‍traité de ⁠libre-échange entre l'Union européenne et ​le Mercosur et dénoncer la "capitulation" ⁠du gouvernement ​français.

Seuls 256 députés ​ont ​voté la censure ​alors ⁠que la majorité requise pour faire ‌chuter le gouvernement était de 288.

(Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi ‌Salaün)