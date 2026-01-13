 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Marine Le Pen de retour devant la justice dans l'affaire des assistants parlementaires du FN
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 03:00

Le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du Front National, rebaptisé depuis Rassemblement national (RN), s'ouvre ce mardi à Paris, près d'un an après la condamnation en première instance de la cheffe de file de l'extrême droite, Marine Le Pen.

En mars dernier, un tribunal parisien a reconnu Marine Le Pen et huit autres anciens députés européens du RN coupables de détournement de fonds publics, pour un total de 4,1 millions d'euros utilisés au profit du parti sur une période courant de 2004 à 2016.

Marine Le Pen a été condamnée à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans ferme aménageables, et 100.000 euros d'amende, ainsi qu'à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate de cinq ans.

Cette dernière peine compromet ainsi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Une confirmation en appel contraindrait la députée du Pas-de-Calais âgée de 57 ans à céder sa place au président du RN Jordan Bardella, 30 ans, pour la course à l'Elysée.

Marine Le Pen, qui considère comme légitime l'utilisation des fonds, a accusé les juges de l'avoir punie pour des raisons politiques.

"L'affaire va être remise à zéro, j'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence", a-t-elle déclaré lundi en marge des voeux de Jordan Bardella à la presse.

Interrogée sur sa stratégie pour ce nouveau procès, Marine Le Pen a assuré vouloir "dire la vérité comme je l'ai fait en première instance, en espérant être mieux entendue en appel".

Le procès doit durer jusqu'au 12 février pour une décision attendue avant l'été.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Elizabeth Pineau et Juliette Jabkhiro)

Marine Le Pen
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank