France-Macron nommera un Premier ministre d'ici 48 heures - Elysée
information fournie par Reuters•08/10/2025 à 21:52
Emmanuel Macron va nommer
un Premier ministre d'ici 48 heures, a fait savoir mercredi
l'Elysée à l'issue d'un entretien entre le président de la
République et le Premier ministre démissionnaire Sébastien
Lecornu.
(Michel Rose, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
Après deux jours de nouvelles tractations avec les partis signant la fin de sa "mission", Sébastien Lecornu a écarté l'hypothèse d'une dissolution, estimant que "la situation permet" à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre "dans les 48 prochaines heures".
Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a déclaré mercredi soir que sa mission de négociateur était "terminée", et que cela devrait permettre à Emmanuel Macron de nommer un chef de gouvernement d'ici vendredi soir. Ce qu'il faut retenir de son interview
Treize condamnations à de la prison ferme ont été requises mercredi devant le tribunal correctionnel de Toulouse contre de jeunes proxénètes qui exploitaient des adolescentes de 14 à 16 ans, dont une peine de vingt ans contre le cerveau de cette "industrie de la
Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral, alors que le Congrès n'est toujours pas parvenu mercredi à sortir de l'impasse. Le Sénat
