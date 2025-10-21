France-Macron évoque un référendum sur les retraites

(Actualisé avec déclaration de Lecornu)

Emmanuel Macron a déclaré mardi en Slovénie que la possibilité d'un référendum sur la réforme des retraites n'était pas exclue, tout en soulignant qu'aucune décision n'avait été prise après l'annonce la semaine dernière par le Premier ministre Sébastien Lecornu du gel de la réforme des retraites en France.

"Ce n'est ni une abrogation, ni une suspension, c'est le décalage d'une échéance, qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027 qu'il a décalée au 1er janvier 2028 avec un financement par des économies", a-t-il souligné.

"Les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi", a dit Emmanuel Macron, ajoutant que ces consultations "ne pourraient se faire" sans un accord préalable. "Il ne m'appartient pas encore de décider cela sur un accord qui serait ainsi scellé", a-t-il précisé.

S'exprimant à Ljubljana au côté du Premier ministre slovène Robert Golob, le président français a insisté sur la nécessité de discussions "apaisées" avant toute initiative, estimant que le sujet du vieillissement "ne sera pas réglé par un compromis nécessaire pour passer le budget sur ce sujet".

Il a salué la volonté du Premier ministre de rouvrir ce débat et celle des forces syndicales et patronales de "le reprendre", appelant à "un moment de stabilité" et à des "discussions budgétaires apaisées pour la continuité du pays".

"Sur cette base-là, nous verrons ensuite les chemins qui doivent être suivis", a-t-il conclu.

A l'occasion de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui aussi ouvert la voie à la tenue d'un référendum.

"Le débat devra avoir lieu avec le peuple français, soit lors de l'élection présidentielle ce qui sera l’occasion d’entendre les propositions sociales de tout un chacun sur ce sujet mais peut-être aussi avant par l’intermédiaire d’un référendum si un projet se dégage de la discussion avec les partenaires sociaux", a déclaré le locataire de Matignon dans l'hémicycle.

Par ailleurs, Sébastien Lecornu a annoncé que le Conseil d'Etat avait été saisi "cette nuit" d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aurait lieu jeudi pour "adopter" la suspension de la réforme des retraites de 2023 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

"J'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu, il aura lieu comme le veut la démocratie et comme le veut le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat", a indiqué Sébastien Lecornu.

(Rédigé par Nicolas Delame et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)