France-Macron confirme la transformation du service national universel

Emmanuel Macron a confirmé mardi que le service national universel (SNU) qui concerne les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans allait prendre prochainement une "nouvelle forme", qu'il n'a pas détaillée.

"J'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir", a déclaré le chef de l'Etat sur RTL.

Emmanuel Macron a justifié cette transformation par la nécessité de "raffermir" la Nation face aux menaces de guerre, et notamment de guerre hybride menée par la Russie contre les pays de l'Union européenne.

"Il est très clair que nous devons renforcer le pacte Armées-Nation et que, au moment où la guerre s'hybride, il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment ça marche, participent à la réserve que nous avons aussi mis en place (...), et que nous raffermissions en quelque sorte la Nation", a-t-il dit.

Après la polémique provoquée par de récents propos du chef d'état-major des armées sur le risque d'une guerre avec la Russie d'ici à 2030 et ses interrogations sur le fait de savoir si la France serait prête à "perdre ses enfants", Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la transformation du SNU ne visait pas à envoyer de jeunes Français mourir en Ukraine.

"Il faut supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'il faut envoyer nos jeunes en Ukraine, c'est pas du tout le sens de cette affaire", a-t-il souligné, rappelant qu'un éventuel déploiement de soldats professionnels français en Ukraine dans le cadre d'une "force de réassurance" internationale n'interviendrait qu'après la signature d'un accord de paix avec la Russie.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)