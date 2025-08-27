 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Macron apporte son "soutien total" à la démarche de Bayrou, dit Primas
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 12:55

(Ajoute citations)

Emmanuel Macron soutient totalement la décision de François Bayrou de demander un vote de confiance au Parlement sur le constat du surendettement de la France, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.

Le président de la République a "apporté son total soutien sur la démarche et le fait qu'il ne faut pas se tromper, il faut qu'on se mette d'accord sur les enjeux, sur la nécessité de retrouver une trajectoire des finances publiques qui soit plus conforme avec l'idée que nous nous faisons de notre souveraineté budgétaire pour nous redonner des capacités d'investir", a-t-elle dit à l'issue du conseil des ministres.

Le chef de l'Etat était "en parfaite osmose, en parfait accord et en parfait soutien sur les questions de produire plus et de dépenser mieux l'argent public".

"Notre volonté est d'être combatif jusqu'au 8 septembre pour expliquer pourquoi le Premier ministre a convoqué ce vote à l'Assemblée nationale et pourquoi il est important, utile et stratégique pour la France d'être d'accord sur ce diagnostic et sur ces principes, a déclaré la porte-parole de l'exécutif.

Emmanuel Macron n'est ni dans le "déni de la réalité" ni dans le "catastrophisme" sur l'état financier de la France, a poursuivi Sophie Primas.

"La France est un pays solide. Mais il faut reprendre les rênes de notre destinée et que nous le fassions maintenant sur les principes et lors du budget, je pense que c'est un signal fort que nous envoyons aux marchés financiers pour leur dire que nous souhaitons avoir une France plus solide", a-t-elle déclaré.

"Le président n'a pas repris le mot de 'chaos' [en cas de chute du gouvernement] il souhaite en revanche reprendre le terme de responsabilité en disant à l'ensemble des partis politiques (...) qu'être d'accord avec un constat, c'est une responsabilité (...) qui honorerait les partis de gouvernement", a ajoute Sophie Primas, précisant qu'il n'avait pas du tout été question de "scénarios post-8 septembre" lors de ce conseil.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)

Emmanuel Macron
Budget 2026
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les membres du gouvernement à Moscou, le 27 août 2025 ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )
    Le Kremlin "défavorable" au déploiement de troupes européennes en Ukraine
    information fournie par AFP 27.08.2025 14:07 

    Le Kremlin s'est dit "défavorable" mercredi à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix, tout en sous-entendant qu'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas à l'ordre ... Lire la suite

  • LaRef 2025
    LaRef 2025 : suivez le programme en direct dès 14h
    information fournie par Boursorama 27.08.2025 13:55 

    La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Vote de confiance: Macron en "soutien total" au choix de Bayrou
    information fournie par AFP 27.08.2025 13:46 

    Emmanuel Macron a apporté mercredi en Conseil des ministres son "soutien total" au choix de François Bayrou de solliciter un vote de confiance, a priori perdu d'avance, devant l'Assemblée nationale le 8 septembre sur le désendettement de la France. Selon la porte-parole ... Lire la suite

  • Collecte le sang lors du "Marathon du don 2024" à l'Hôtel de Ville de Paris, le 28 novembre 2024 ( AFP / Grégoire CAMPIONE )
    Tatouages, piercings: plus que deux mois d'attente pour donner son sang
    information fournie par AFP 27.08.2025 13:30 

    À partir du 1er septembre, il sera possible de donner son sang deux mois après un tatouage ou un piercing, au lieu de quatre mois jusqu'ici, grâce à l'amélioration des techniques de dépistage de virus comme l'hépatite C, rappelle mercredi l’Établissement français ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank