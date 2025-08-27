France-Macron apporte son "soutien total" à la démarche de Bayrou, dit Primas

(Ajoute citations)

Emmanuel Macron soutient totalement la décision de François Bayrou de demander un vote de confiance au Parlement sur le constat du surendettement de la France, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.

Le président de la République a "apporté son total soutien sur la démarche et le fait qu'il ne faut pas se tromper, il faut qu'on se mette d'accord sur les enjeux, sur la nécessité de retrouver une trajectoire des finances publiques qui soit plus conforme avec l'idée que nous nous faisons de notre souveraineté budgétaire pour nous redonner des capacités d'investir", a-t-elle dit à l'issue du conseil des ministres.

Le chef de l'Etat était "en parfaite osmose, en parfait accord et en parfait soutien sur les questions de produire plus et de dépenser mieux l'argent public".

"Notre volonté est d'être combatif jusqu'au 8 septembre pour expliquer pourquoi le Premier ministre a convoqué ce vote à l'Assemblée nationale et pourquoi il est important, utile et stratégique pour la France d'être d'accord sur ce diagnostic et sur ces principes, a déclaré la porte-parole de l'exécutif.

Emmanuel Macron n'est ni dans le "déni de la réalité" ni dans le "catastrophisme" sur l'état financier de la France, a poursuivi Sophie Primas.

"La France est un pays solide. Mais il faut reprendre les rênes de notre destinée et que nous le fassions maintenant sur les principes et lors du budget, je pense que c'est un signal fort que nous envoyons aux marchés financiers pour leur dire que nous souhaitons avoir une France plus solide", a-t-elle déclaré.

"Le président n'a pas repris le mot de 'chaos' [en cas de chute du gouvernement] il souhaite en revanche reprendre le terme de responsabilité en disant à l'ensemble des partis politiques (...) qu'être d'accord avec un constat, c'est une responsabilité (...) qui honorerait les partis de gouvernement", a ajoute Sophie Primas, précisant qu'il n'avait pas du tout été question de "scénarios post-8 septembre" lors de ce conseil.

