France-Macron annonce la création d'un service national volontaire d'ici l'été prochain

Emmanuel Macron a annoncé jeudi la création d'un service national militaire sur la base du volontariat, d'une durée de dix mois, d'ici l'été prochain, à l'occasion d'une visite à la 27e brigade d'infanterie de montagne de Varces (Isère).

"Le service national ne concernera que des volontaires et le coeur sera constitué par les jeunes âgés de 18 à 19 ans", a-t-il précisé.

(Rédigé par Zhifan Liu)