France: LFI déposera une motion de censure en cas de 49.3 ou d'ordonnances, dit Bompard

Manuel Bompard, membre du parti, et Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti d'opposition de gauche radicale La France Insoumise (LFI)

La France insoumise (LFI) déposera une motion de censure si le gouvernement utilise le 49.3 ou des ordonnances pour faire adopter le projet de loi de finances 2026, a déclaré mercredi le député insoumis Manuel Bompard.

"S'il y a 49.3, évidemment on va déposer une motion de censure. Si le gouvernement a l'intention de faire des ordonnances, évidemment on déposera une motion de censure parce qu'il faut battre ce budget. Ce budget, il est très mauvais pour le pays", a déclaré Manuel Bompard au micro de France Inter.

L'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, ouvrant la voie à l'adoption du texte d'ici la fin de l'année comme espéré par le gouvernement.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)