Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Les ventes du e-commerce en hausse de 5,3% au 2e trimestre Reuters • 15/09/2020 à 10:24









FRANCE: LES VENTES DU E-COMMERCE EN HAUSSE DE 5,3% AU 2E TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Les ventes sur Internet ont progressé de 5,3% au deuxième trimestre en France, selon les données publiées mardi par la La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), dopées par une forte augmentation des ventes de produits dans le contexte de confinement et de fermetures des magasins au plus fort de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires du marché du e-commerce a atteint 25,9 milliards d'euros sur la période pour 408 millions de transactions en ligne. Au mois d'avril, le e-commerce n'a progressé que de 0,8% par rapport à avril 2019, notamment en raison de l'arrêt des ventes de nombreux services et particulièrement des voyages. Cette chute des services en ligne a toutefois été compensée par une forte reprise des ventes de produits sur internet dès la mi-avril, indique la Fevad. "Si le e-commerce constitue un secteur sensible à la conjoncture économique au même titre que le commerce physique, la vente en ligne apparaît ainsi comme un levier de la reprise économique qui permet de répondre aux nouveaux comportements de consommation issus de la crise", indique la Fédération du e-commerce et de la vente à distance dans un communiqué. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.