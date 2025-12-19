information fournie par Reuters • 19/12/2025 à 08:58

France: Les prix à la production en hausse en novembre

Usine du fabricant français de parfums Corania près de Marseille, France

Les prix à la ‍production de l'industrie française pour le marché français ‌ont augmenté de 1,1% en novembre, montrent ​les données publiées vendredi ⁠par l'Insee.

Ce chiffre est à comparer à ⁠une ‍stabilité (0,0%) en octobre, ⁠selon les données.

"Les prix des produits des industries ​extractives, énergie et eau augmentent nettement (+3,7% après +0,5% en ⁠octobre) et les ​prix des produits manufacturés ​rebondissent (+0,3% après -0,1% ​en octobre)", indique l'Insee ​dans ⁠un communiqué.

Sur un an, les prix à la production de l'industrie ‌française pour le marché français baissent de 3,3%, après -0,8% en octobre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ‌Augustin Turpin)