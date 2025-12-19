France: Les prix à la production en hausse en novembre

Usine du fabricant français de parfums Corania près de Marseille, France
Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont augmenté de 1,1% en novembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Ce chiffre est à comparer à une stabilité (0,0%) en octobre, selon les données.
"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau augmentent nettement (+3,7% après +0,5% en octobre) et les prix des produits manufacturés rebondissent (+0,3% après -0,1% en octobre)", indique l'Insee dans un communiqué.
Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français baissent de 3,3%, après -0,8% en octobre.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
