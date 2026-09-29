France-Les fonctionnaires se mobilisent contre le projet de budget

Les agents de la fonction publique manifestent mardi en France à l'appel des syndicats unanimes contre le projet de budget du gouvernement pour 2027 et le gel du point d'indice annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Les pompiers professionnels, dont le manque de moyens s'est révélé criant face aux mégafeux de l'été, figureront au premier rang de cette nouvelle journée de mobilisation de la rentrée sociale, qui intervient deux jours avant la présentation du projet de loi de finances par le gouvernement.

Plusieurs milliers d'entre eux doivent défiler séparément à Paris avant de rejoindre les autres fonctionnaires, dont le cortège s'élancera de la place de la République à 14h00.

Les enseignants ou les personnels de la santé devraient également répondre présents dans les 170 rassemblements prévus à travers le pays, auxquels pourraient s'adjoindre les lycéens bloquant leurs établissements depuis plusieurs jours pour dénoncer des classes surchargées ou la pénurie de professeurs, a prédit la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.

"Cet été, qui était au front ? C'était pas les milliardaires, les grands patrons ou les actionnaires, c'étaient les fonctionnaires et les travailleurs et les travailleuses. Comment est-ce qu'on les remercie? En baissant leur salaire ? Donc la colère, elle est énorme", a-t-elle dit sur BFMTV.

"J'alerte le gouvernement: il faut répondre aux revendications, il faut changer son projet de budget qui est dangereux pour le pays et qui nous fait foncer à 200 km/heure dans le mur de la récession et (...) sacrifie l'avenir", a-t-elle souligné.

"Aujourd'hui la situation est très grave, c'est des millions de travailleurs qui ne peuvent plus boucler leurs fins de mois", a-t-elle ajouté, rappelant que le point d'indice, qui sert à fixer le barème des salaires dans la fonction publique, n'a été revalorisé qu'à deux reprises au cours des dix dernières années.

Evoquant la situation dans les lycées, la secrétaire générale de la CGT a regretté que le ministère de l'Intérieur ait déployé des forces de l'ordre devant les établissements touchés par les blocages, où des violences ont éclaté, en appelant le gouvernement à "changer complètement de stratégie" et à écouter les revendications des lycéens.

Peu de perturbations ont été signalées mardi matin dans les transports en commun en dépit de cet appel à la grève lancée par la CGT, FO, la CFDT, l'Unsa, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et la FA-FP.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs plans de vols de 5% à Paris Charles-de-Gaulle entre 07h00 et 20h00 et de 25% à l'aéroport de Marseille-Provence entre 16h00 et minuit.

D'autres perturbations sont à attendre à Nantes-Atlantique, Strasbourg-Entzheim, Limoges, Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Pau-Pyrénées sur certains créneaux de la journée, précise-t-elle dans un communiqué.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)