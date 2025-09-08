France-Les députés font chuter le gouvernement Bayrou, la course à Matignon relancée

*

Bayrou échoue loin de la majorité lors d'un vote de confiance

*

Il présentera mardi sa démission à Macron-Matignon

*

Macron nommera un Premier ministre "dans les tout prochains jours"-Elysée

*

Les socialistes se disent "prêts" à gouverner

*

Le RN appelle de nouveau à une dissolution

(Actualisé avec annonce de l'Elysée §2, réaction de Faure §14)

par Elizabeth Pineau

Le Premier ministre français, François Bayrou, a échoué lundi à obtenir la confiance des députés à l'issue d'un vote sans surprise qui a vu les forces d'opposition mettre à exécution leur menace de faire chuter le gouvernement en place depuis neuf mois.

Le leader centriste présentera mardi matin sa démission à Emmanuel Macron, a fait savoir Matignon. Charge au président de la République de lui trouver un remplaçant: l'Elysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron nommerait un Premier ministre - le cinquième en moins de deux ans - "dans les tout prochains jours".

Le nouveau locataire de Matignon aura la lourde tâche de s'atteler à un nouveau projet de budget, un travail qui aura fait chuter déjà deux gouvernements en moins d'un an.

Avant même l'examen au Parlement de son projet de budget pour 2026, François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de l'endettement de la France, un "danger immédiat" sur lequel il souhaitait mobiliser l'ensemble des forces politiques.

"La France n'a pas connu de budget en équilibre depuis 51 ans. Depuis 51 ans, tous les ans, les dépenses s'accroissent, les déficits se répètent et les dettes s'accumulent", a-t-il déclaré dans l'hémicycle.

"Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais pas d'effacer le réel", a poursuivi François Bayrou, chahuté par des élus de La France insoumise (LFI) sous l'oeil de Jean-Luc Mélenchon, présent dans les tribunes.

Dans une Assemblée fragmentée où aucun parti n'a la majorité, le vote de confiance s'est retourné contre le Premier ministre, qui en avait appelé à "la conscience personnelle de chacun des députés de la Nation".

Au Palais Bourbon, seuls 194 députés ont accordé leur confiance à François Bayrou et 364 ont voté contre.

LES SOCIALISTES "PRÊTS" À GOUVERNER

Malgré une intense campagne médiatique, la chute de François Bayrou paraissait inéluctable alors que les oppositions, du Rassemblement national (RN) au Parti socialiste (PS) en passant par LFI et les Écologistes, lui ont refusé leur confiance dès l'annonce, fin août, du recours à un vote des députés.

Tous ont reproché à François Bayrou le projet de budget 2026 censé générer près de 44 milliards d'économies, présenté mi-juillet, qui contient des mesures telles que la suppression de deux jours fériés et une "année blanche" des dépenses de l'Etat.

S'il a répété que tout était négociable, le Premier ministre n'a pas convaincu les partis de bâtir le compromis nécessaire.

"De quoi votre plan est-il le nom ? Celui de la souffrance humaine, celui de l'injustice sociale, de l'inefficacité économique", a asséné le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud, lors des débats qui ont précédé le vote de confiance à l'Assemblée.

Les socialistes, qui ont proposé un projet de budget prévoyant de réduire de près de 22 milliards d'euros le déficit en 2026, entendent bien profiter de la chute de François Bayrou pour entrer au gouvernement, quitte à laisser de côté LFI, son ancien allié du Nouveau front populaire, la coalition de gauche arrivée en tête lors des législatives de l'été 2024.

"Il est temps pour la gauche de gouverner à nouveau ce pays et de faire en sorte que nous puissions rompre avec la politique qui a été menée pendant huit ans", a plaidé dans la soirée le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sur TF1.

Fort de 66 députés, le PS peut aider le "socle commun" - alliance des partis "macronistes" et des Républicains - à franchir la barre nécessaire pour adopter des textes.

"L'extrême gauche est le plus grand danger de la politique française (...) et cela vaut pour un gouvernement socialiste qui en prendrait ou en porterait le programme", a toutefois prévenu le patron des députés Droite républicaine, Laurent Wauquiez.

LE RN RÉCLAME UNE DISSOLUTION

LFI demande la démission pure et simple d'Emmanuel Macron, dont elle fustige la politique qui sera dénoncée mercredi, avec son soutien, lors d'une journée de mobilisation nationale autour d'un mot d'ordre : "Bloquons tout."

Le RN, premier groupe d'opposition avec 120 députés, appelle quant à lui à une "dissolution ultra rapide", synonyme de nouvelles élections législatives susceptibles de conduire à Matignon le parti d'extrême droite, finaliste des deux dernières élections présidentielles.

"Tout laisse penser juridiquement, politiquement, voire moralement, que la dissolution n'est pas pour (Emmanuel Macron) une option, mais une obligation", a déclaré au Palais Bourbon la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, appelant Emmanuel Macron à "agir par devoir et dans l'intérêt supérieur du pays".

L'élue du Pas-de-Calais a appris peu avant la séance à l'Assemblée nationale que le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national, qui lui a valu une peine d'inéligibilité, aurait lieu à partir du 13 janvier 2026.

S'il a fait savoir qu'il n'avait aucune intention de démissionner ni le souhait de dissoudre dans l'immédiat, Emmanuel Macron aura fort à faire pour trouver un nouveau Premier ministre, sous l'oeil inquiet des Français et des marchés financiers.

L'agence de notation Fitch doit actualiser vendredi sa note de crédit de la France, sur laquelle elle a déjà apposée une perspective négative.

VOIR AUSSI : le développé des évènements EN DIRECT

ANALYSE-La chute de Bayrou laisse en suspens le problème de la dette en France

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)