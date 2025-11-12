 Aller au contenu principal
France-Les députés adoptent la suspension de la réforme des retraites
12/11/2025 à 17:35

Les députés ont adopté mercredi en première lecture la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites dans le cadre de l'ultime journée de débats à l'Assemblée nationale sur le budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain.

La mesure a été adoptée par 255 voix pour, 146 contre.

Concession majeure du gouvernement de Sébastien Lecornu au Parti socialiste pour éviter la censure et donc assurer sa survie, la suspension de cette réforme controversée adoptée dans la douleur il y a deux ans constituait un point crucial des discussions budgétaires.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Réforme des retraites
