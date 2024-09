France: les défaillances d'entreprises sont restées stables en août

Le nombre de défaillances d'entreprises est resté stable en France en août, juste sous la barre des 63.000 en cumulé sur les douze derniers mois, a indiqué vendredi la Banque de France.

( AFP / FRANCK FIFE )

Le nombre de défaillances s'est établi à 62.893 entre septembre 2023 et août 2024, après avoir atteint 63.380 à fin juillet (revu à la hausse par rapport aux 63.095 initialement annoncées).

En rythme annuel, la progression du nombre de défaillances sur un an a continué de décroître (+23,8% en août contre +25,8% en juillet), une tendance qui concerne tous les secteurs de l'économie et quasi toutes les tailles d'entreprises, a détaillé la Banque de France dans un communiqué.

Par ailleurs, observe-t-elle, son service de Médiation du crédit n'enregistre pas de hausse du nombre de saisines.

Le nombre de défaillances d'entreprises est depuis plusieurs mois supérieur à sa moyenne d'avant-Covid (59.342 sur la période 2010-2019). Pendant la pandémie, ce nombre avait drastiquement chuté en raison des aides apportées par l’État aux entreprises.

Fin août, le nombre de défaillances sur un an était supérieur de 6,0% à cette moyenne, contre +6,8% en juillet. "Cette progression des défaillances s'inscrit dans un contexte de fort dynamisme de création d’entreprises à la suite de la crise sanitaire", a précisé l'institution.

Par rapport à juillet, le nombre de défaillances a diminué dans l'ensemble des secteurs en août, notamment: l'agriculture, la sylviculture et la pêche (-10 à 1.399), l'industrie (-28 à 4.154), la construction (-88 à 13.868), le commerce et la réparation automobile (-75 à 13.415), l'hébergement-restauration (-85 à 8.288), etc.

Par taille d'entreprise, les défaillances des petites et moyennes entreprises (PME) ont diminué de 487 unités à 62.832 en août. Le nombre d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises est resté stable à 61.