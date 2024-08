France: les défaillances d'entreprises en légère hausse en juillet

Le nombre de défaillances d'entreprises a légèrement augmenté en France en juillet, dépassant les 63.000 sur les douze derniers mois, a indiqué vendredi la Banque de France.

( AFP / FRANCK FIFE )

Ce nombre a atteint 63.095 entre août 2023 et juillet 2024, après s'être établi à 62.015 fin juin (revu en hausse par rapport aux 61.081 initialement annoncés).

En rythme annuel, cependant, la progression du nombre de défaillances sur un an continue de décroître (+25,2% en juillet par rapport à juillet 2023 contre +25,6% en juin et +26,7% en mai), une tendance qui concerne la plupart des secteurs de l'économie et les différentes tailles d'entreprises.

Par ailleurs, observe la Banque de France, son service de Médiation du crédit n'enregistre pas de hausse du nombre de saisines.

Le nombre de défaillances d'entreprises est depuis plusieurs mois supérieur à sa moyenne d'avant-Covid (59.342 sur la période 2010-2019). Pendant le Covid, ce nombre avait drastiquement chuté en raison des aides apportées par l'Etat aux entreprises.

Fin juillet, le nombre de défaillances sur un an était supérieur de 6,3% à cette moyenne, contre +4,5% en juin.

Par rapport à juin, le nombre de défaillances progresse dans l'ensemble des secteurs: +54 à 4.172 dans l'industrie, +233 à 13.915 dans la construction, +271 à 13.452 dans la réparation automobile, +95 à 2.759 dans le transport et entreposage, +126 à 8.361 dans l'hébergement-restauration, +39 à 1.871 dans l'information-communication, +60 à 1.611 dans les activités financières et d'assurance, +50 à 2.458 dans les activités immobilières, +134 à 7.398 dans les conseils et services aux entreprises, et +14 à 5.632 dans l'ensemble "enseignement, santé, action sociale et services au ménages".

Elles sont stables dans l'agriculture, sylviculture et pêche à 1.381 (-1).