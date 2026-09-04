France: les défaillances d'entreprises baissent très légèrement en juillet

( AFP / DENIS CHARLET )

Le nombre de défaillances d'entreprises a très légèrement diminué en juillet, à 70.605 en cumul sur douze mois, a annoncé vendredi la Banque de France.

Fin juin, le cumul sur douze mois était de 70.816.

Cette quasi-stabilité, après une progression légère le mois précédent, concerne la plupart des tailles d’entreprises et des secteurs d’activité, relève le communiqué.

La Banque de France explique ce niveau de défaillances, qu'elle qualifie d'"élevé", "en partie par une conjoncture dégradée, imputable notamment aux chocs successifs et aux incertitudes accrues qui ont fragilisé la situation financière de certaines entreprises".

Mais le nombre total d'entreprises continue de s'accroître du fait des créations, souligne-t-elle. Selon l'Insee, plus de 1,2 million d’entreprises ont été créées à fin juillet sur 12 mois glissants, soit une hausse de 10,8% par rapport au cumul 12 mois arrêté à fin juillet 2025.

Sur un an, l'ensemble "enseignement, santé, action sociale et service aux ménages" enregistre la plus forte hausse de défaillances d'entreprises en pourcentage (+12,4% à 7.229) devant le secteur "agriculture, sylviculture et pêche" (+11,9%, 1.775 entreprises concernées).

Vendredi, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a souligné que 30 à 35.000 exploitations agricoles se trouvaient en péril, après un été de canicules à répétition et de sécheresse.

Les défaillances d'entreprises de taille moyenne sont celles qui ont connu la plus forte progression: leur nombre a augmenté de 13,2% à 532 sur douze mois. Celui des petites entreprises a crû de 11,9% à 1.576 et celui des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, de 8,9%, à 61.

Enfin, 64.937 défaillances de micro-entreprises ont été enregistrées au cours des douze mois achevés en juillet, soit une hausse de 4,2%.