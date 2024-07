France: les créations d'entreprises en repli de 0,7% en juin, indique l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

Le nombre d'entreprises créées en France au mois de juin a reculé de 0,7% sur un mois après avoir progressé de 3,3% en mai, pénalisé par la diminution des immatriculations de micro-entreprises, a indiqué mercredi l'Insee.

Un peu moins de 96.000 créations d'entreprises (95.739) ont été recensées durant le sixième mois de l'année, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques dans un communiqué de presse. En mai, ce dernier avait dénombré 96.438 nouvelles sociétés.

Dans le détail, les créations d'entreprises classiques ont crû de 2,6% sur un mois en juin, une accélération par rapport à la hausse de 2,1% enregistrée entre avril et mai. Plus de 34.000 sociétés de ce type ont vu le jour en juin.

Mais dans le même temps, les immatriculations de micro-entreprises ont reculé de 2,5% sur un mois (après avoir bondi de 4% en mai), tombant à 61.563 créations d'entreprises en juin.

Ce coup d'arrêt du mois de juin, après deux mois consécutifs de hausse des créations d'entreprises, s'explique par un ralentissement des immatriculations dans le secteur du "commerce, transports, hébergement et restauration" (24.876 créations en juin contre 25.286 en mai).

Au sein de ce secteur, c'est la filière des transports et de l'entreposage qui a nettement marqué le pas, en créant près de 1.000 entreprises de moins en juin qu'en mai (8.196 contre 9.105, soit un recul de 10% sur un mois).

Les immatriculations ont également reflué dans les secteurs des services aux entreprises, l'Insee dénombrant 23.831 immatriculations en juin contre 24.144 un mois plus tôt, et de l'industrie (6.189 immatriculations après 6.350 en mai).

"À l'inverse, les créations d'entreprises continuent d'augmenter dans le secteur de la construction" (+5,8% soit 8.144 immatriculations en juin), souligne l'Insee.

La progression de l'indicateur s'est aussi accélérée en juin dans les services aux ménages (11.328 immatriculations) et l'enseignement, la santé et l'action sociale (9.211).

"Le nombre cumulé d'entreprises créées au deuxième trimestre 2024 augmente fortement par rapport au même trimestre de l'année 2023 (+9,6 %), qui avait été marqué par un net recul des créations", précise l'Insee.

La tendance est identique sur douze mois: le nombre d'immatriculations recensées entre juillet 2023 et juin 2024 dépasse de 6,1% le total enregistré un an plus tôt (juillet 2022-juin 2023).