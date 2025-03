France: légère baisse des créations d'entreprises en février, selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

Le nombre de créations d'entreprises a légèrement diminué en février, par rapport à janvier, en raison principalement d'un recul des immatriculations de micro-entrepreneurs, alors que les créations d'entreprises classiques ont augmenté, selon les chiffres de l'Insee publiés vendredi.

En février, 92.446 entreprises ont été créées, en baisse de 0,5% par rapport aux 92.886 enregistrées en janvier. Sur ces 92.446, 59.712 sont des micro-entreprises (-1,5% par rapport à janvier) et 32.734 des entreprises classiques (+1,5%), précise l'Insee.

En janvier, le nombre des entreprises créées avait été stable par rapport à décembre.

En février, le repli des créations d'entreprises s'est notamment produit dans le secteur du commerce, dont la réparation d'automobiles et motocycles (-2,6% après +5,6% en janvier), l'information et la communication (-2,3% après +7,7%) et les transports et l'entreposage (-2,8% après +6,5%), détaille l'Institut national de la Statistique.

En revanche, elles augmentent dans l'hébergement et la restauration, "quoique plus lentement que le mois précédent" (+2,3% après +4% en janvier) et "elles se redressent dans le soutien aux entreprises" (+3,7% après -5,2%), selon les données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Le nombre cumulé de créations d'entreprises de décembre 2024 à février 2025, exprimées en données brutes, a baissé de 2,1% par rapport à la même période un an auparavant.

Sur cette période, les créations d'entreprises individuelles classiques reculent fortement (-15,6%), les immatriculations de micro-entrepreneurs baissent légèrement (-0,5%), tout comme les créations les créations de sociétés (-0,5%).

Le secteur qui contribue le plus à cette baisse est celui des services aux ménages (3.400 créations en moins que sur les trois mois de l'année précédente), dont notamment la catégorie "activités diverses", dont les sophrologues, les tatoueurs, les soins pour animaux de compagnie, etc.

En revanche, les activités dans le secteur des transports et de l'entreposage ont enregistré 4.600 créations d'entreprises supplémentaires en décembre 2024-février 2025 par rapport à la même période une année auparavant.

Enfin, en données brutes, le nombre total d'entreprises créées au cours des douze derniers mois (mars 2024 à février 2025) s'accroît de 2,3% en glissement annuel, dont +4% pour les micro-entreprises, +3,3% pour les créations de sociétés, tandis que les entreprises individuelles classiques reculent de 9,6%.