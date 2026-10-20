France: Lecornu se félicite du calme de la nuit avec les couvre-feux

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, participe à une réunion de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur à Paris.
Sébastien Lecornu a jugé mardi que les couvre-feux imposés dans certaines villes de France après les violences du week-end avaient "contribué au calme de cette nuit".
Le Premier ministre annonce en outre dans un message sur X que "de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite" pour la nuit de mardi à mercredi, la décision en revenant aux préfets, en lien avec les maires.
"Les couvre-feux ciblés ont contribué au calme de cette nuit", dit le chef du gouvernement. "Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les préfets pour leur mobilisation."
"Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite. Ces décisions seront prises sur le terrain, par les préfets, en lien avec les maires", ajoute-t-il.
Sébastien Lecornu a prôné lundi l'instauration de couvre-feux localisés et partiels en France à la suite des violences et des pillages survenus en marge des manifestations de samedi où se mêlaient revendications des lycéens et mécontentement face au coût de la vie. Des violences s'étaient poursuivies dans la soirée de dimanche dans certaines villes.
Des couvre-feux ont été décidés pour la nuit de lundi à mardi dans plusieurs villes, comme Paris, Lyon ou Lille.
(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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