France: Lecornu se félicite du calme de la nuit avec les couvre-feux

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, participe à une réunion de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur à Paris.

Sébastien Lecornu ‌a jugé mardi que les couvre-feux imposés dans ​certaines villes de France après les violences du week-end avaient "contribué au calme de cette nuit".

Le Premier ministre annonce ​en outre dans un message sur X que "de nouveaux couvre-feux seront ​décidés là où la situation ⁠le nécessite" pour la nuit de mardi à ‌mercredi, la décision en revenant aux préfets, en lien avec les maires.

"Les couvre-feux ciblés ​ont contribué au ‌calme de cette nuit", dit le chef ⁠du gouvernement. "Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les ⁠préfets pour ‌leur mobilisation."

"Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront ⁠décidés là où la situation le nécessite. Ces ‌décisions seront prises sur le terrain, par ⁠les préfets, en lien avec les maires", ⁠ajoute-t-il.

Sébastien Lecornu a ‌prôné lundi l'instauration de couvre-feux localisés et partiels en ​France à la suite ‌des violences et des pillages survenus en marge des manifestations de ​samedi où se mêlaient revendications des lycéens et mécontentement face au coût de la vie. ⁠Des violences s'étaient poursuivies dans la soirée de dimanche dans certaines villes.

Des couvre-feux ont été décidés pour la nuit de lundi à mardi dans plusieurs villes, comme Paris, Lyon ou Lille.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité ​par Jean-Stéphane Brosse)