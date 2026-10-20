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France: Lecornu se félicite du calme de la nuit avec les couvre-feux
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 07:57

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Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, participe à une réunion de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur à Paris.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, participe à une réunion de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur à Paris.

Sébastien Lecornu ‌a jugé mardi que les couvre-feux imposés dans ​certaines villes de France après les violences du week-end avaient "contribué au calme de cette nuit".

Le Premier ministre annonce ​en outre dans un message sur X que "de nouveaux couvre-feux seront ​décidés là où la situation ⁠le nécessite" pour la nuit de mardi à ‌mercredi, la décision en revenant aux préfets, en lien avec les maires.

"Les couvre-feux ciblés ​ont contribué au ‌calme de cette nuit", dit le chef ⁠du gouvernement. "Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les ⁠préfets pour ‌leur mobilisation."

"Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront ⁠décidés là où la situation le nécessite. Ces ‌décisions seront prises sur le terrain, par ⁠les préfets, en lien avec les maires", ⁠ajoute-t-il.

Sébastien Lecornu a ‌prôné lundi l'instauration de couvre-feux localisés et partiels en ​France à la suite ‌des violences et des pillages survenus en marge des manifestations de ​samedi où se mêlaient revendications des lycéens et mécontentement face au coût de la vie. ⁠Des violences s'étaient poursuivies dans la soirée de dimanche dans certaines villes.

Des couvre-feux ont été décidés pour la nuit de lundi à mardi dans plusieurs villes, comme Paris, Lyon ou Lille.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité ​par Jean-Stéphane Brosse)

Crise de gouvernement
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4 commentaires

  • 08:38

    aperos elicébmi, la liberté de manifester ne fait pas partie de la Constitution mais est interprétée par la jurisprudence. Un esprit sain ferait la différence entre liberté de manifester et liberté de tout détruire!

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