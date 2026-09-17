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France-Lecornu propose un "effort budgétaire" d'environ €54 mds en 2027
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 16:55
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Le Premier ministre Sébastien Lecornu propose pour la France un "effort budgétaire" d'environ 54 milliards d'euros en 2027 qui serait assorti d'une fiscalité stable, a-t-il déclaré lors d'un entretien au Figaro publié jeudi.

"Le projet de loi de finances que je propose contiendra un effort budgétaire d'environ 54 milliards d'euros, dans la stabilité fiscale. C'est un redressement important ; ces économies serviront à refroidir considérablement le moteur des dépenses qui augmentent inexorablement chaque année", a-t-il dit.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)

Crise de gouvernement
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