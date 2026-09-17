France-Lecornu propose €54 mds d'économies dans le cadre du budget 2027

Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au palais de l'Élysée à Paris

Le Premier ministre Sébastien Lecornu propose pour la ‌France un "effort budgétaire" d'environ 54 milliards d'euros en 2027 qui serait assorti d'une fiscalité stable, a-t-il déclaré lors d'un ​entretien au Figaro publié jeudi.

"Le projet de loi de finances que je propose contiendra un effort budgétaire d'environ 54 milliards d'euros, dans la stabilité fiscale. C'est un redressement important ; ces économies serviront à refroidir considérablement le moteur des dépenses ​qui augmentent inexorablement chaque année", a dit Sébastien Lecornu, alors que le chiffre de 30 milliards d'économies était précédemment évoqué.

"Le vieillissement de la population impacte ​les comptes sociaux", a fait valoir le Premier ministre, indiquant ⁠que "sans mesures correctives, les dépenses de la Sécurité sociale seraient en hausse de 22 milliards d'euros" et ‌soulignant qu'il doit aussi composer avec une "charge de la dette pèse de plus en plus lourd sur l'équation budgétaire".

"L'année prochaine, à cause du contexte géopolitique qui pousse les taux d'intérêt à ​la hausse, le pays va devoir trouver ‌10 milliards d'euros supplémentaires pour la financer !", a-t-il expliqué.

Expliquant que les dépenses de fonctionnement ⁠des collectivités locales affichent "une augmentation spontanée de 7 milliards d'euros", il a ajouté qu'il fallait également "freiner" celle-ci.

"Au total, si ce budget ne contenait aucune mesure d'économies, le déficit 2027 tutoierait les 6,5% du PIB. En freinant les dépenses de ⁠l'Assurance maladie dès cet ‌été, nous avons commencé à structurellement atténuer ce choc, mais il faut poursuivre."

"Cette vérité, et ⁠contrainte du réel, s'impose d'ailleurs autant au gouvernement, qu'au Parlement et qu'aux candidats à l'élection présidentielle", a également dit ‌Sébastien Lecornu, dont l'intégralité de l'entretien au Figaro sera publiée dans la soirée.

UN EXERCICE DE PLUS EN ⁠PLUS CONTRAINT

En vue d'un débat budgétaire qui s'annonce une nouvelle fois difficile, sous ⁠la menace d'un vote de ‌censure faute de majorité au Parlement et dans le contexte de l'élection présidentielle de 2027, Sébastien Lecornu avait convoqué jeudi ​un séminaire gouvernemental pour présenter les grandes lignes de son ‌projet de budget.

L'élaboration de celui-ci intervient alors que les revendications s'agrègent en France, dominées par la hausse des prix des carburants liée à ​la guerre au Moyen-Orient, ainsi que par des demandes de négociations salariales.

Elle a également lieu dans un cadre de plus en plus contraignant, le gouvernement ayant abaissé vendredi sa prévision de croissance pour 2026 pour la troisième ⁠fois cette année, la ramenant à 0,5% contre 0,7% en juillet et 1,0% initialement en invoquant les incertitudes économiques internationales et nationales, ainsi qu'un environnement économique inédit.

La Banque de France a elle aussi abaissé sa prévision mardi, anticipant désormais une hausse de 0,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2026 contre une précédente estimation de 0,5%, en faisant le constat d'une faiblesse de la consommation des ménages et d'un volume d'investissements limité de la part des entreprises.

(Rédigé par ​Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)