 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Lecornu face à deux nouvelles motions de censure sur le budget
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 08:00

(Actualisé avec déclarations de Mathilde Panot)

Le Premier ministre Sébastien Lecornu fait face ce mardi à deux nouvelles motions de censure après le recours à l'article 49.3 de la Constitution sur la partie "dépenses" du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

Face à l'impasse des discussions budgétaires, le chef du gouvernement s'est résolu la semaine dernière à recourir à cet outil constitutionnel, qui permet de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée nationale, en dépit de sa promesse initiale de laisser les députés se prononcer jusqu'au bout sur le budget.

Il a d'ores et déjà activé l'article 49.3 sur la partie "recettes" du PLF et survécu à deux premières motions de censure rejetées vendredi au Palais Bourbon.

La France insoumise (LFI), associée aux écologistes et aux communistes, et le Rassemblement national (RN) ont déposé deux nouvelles motions de censure concernant cette fois la partie "dépenses".

Celles-ci seront examinées dans l'hémicycle à l'issue de la séance de questions au gouvernement, prévue à 15h00 (14h00 GMT), mais ont peu de chances d'aboutir.

Les députés du Parti socialiste (PS) tout comme ceux de la Droite Républicaine (DR) ont décidé de ne pas censurer le gouvernement.

"L'enjeu, ce n'est pas seulement si Lecornu, et son gouvernement, peut se maintenir coûte que coûte alors que plus personne ne veut de cette politique dans le pays", a dit Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, sur TF1. "L'enjeu, c'est aussi de faire tomber un budget d'une cruauté absolument inouïe."

"Le seul moyen pour faire tomber ce budget, c'est de voter la motion de censure. Et tous ceux qui ne le feront pas sauveront Macron et seront d'accord avec ce budget-là", a-t-elle insisté, observant que la motion de son groupe vendredi n'avait échoué que de 19 voix.

A l'issue de l'examen de ces motions de censure, et en cas de rejet, le PLF sera ensuite transmis au Sénat avant de revenir à l'Assemblée où le gouvernement engagera à nouveau sa responsabilité, cette fois sur l'ensemble du texte.

Le processus dans son entier, examen des motions compris, devrait se terminer autour du 3 février, selon le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous.

Si les ultimes motions de censure échouent, le PLF sera alors définitivement adopté après plus de quatre mois de joutes parlementaires.

(Rédigé par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)

Crise de gouvernement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.01.2026 08:53 

    (Actualisé avec TotalEnergies, Renault, Fnac Darty, Sandvik, Getinge) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite

  • Le Premier ministre indien Narendra Modi, au centre, avec à sa gauche le président du Conseil européen Antonio Costa et à sa droite la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à New Delhi, le 26 janvier 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"
    information fournie par AFP 27.01.2026 08:46 

    L'Inde et l'Union européenne (UE) ont officialisé mardi la conclusion d'un vaste accord de libre-échange commercial qui, au terme de vingt ans de négociations, va créer "une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes". Dans un contexte géopolitique incertain, ... Lire la suite

  • Le logo de Hyundai Mobis lors du Salon de l'automobile de Séoul 2019 à Goyang
    OPmobility annonce un accord avec Hyundai Mobis pour un éventuel rachat de son activité éclairage
    information fournie par Reuters 27.01.2026 08:43 

    OPmobility a annoncé ‍mardi avoir signé avec Hyundai Mobis un protocole ‌d’accord en vue d'une potentielle acquisition ​d'une participation de ⁠contrôle dans son activité éclairage. "Une combinaison des ⁠activités ‍éclairage des deux ⁠entreprises permettrait de ... Lire la suite

  • Visite en Inde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa
    Inde et UE ont finalisé un accord commercial historique, dit Modi
    information fournie par Reuters 27.01.2026 08:43 

    (Retire la référence d'un accord représentant un quart de l'économie mondiale §1 et du marché ‍indien le plus important au monde §2) L'Inde et l'Union européenne ont finalisé un accord commercial historique, ‌a déclaré mardi le Premier ministre indien Narendra ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank