France : le tireur présumé de Trappes voulait viser "un repaire d'islamistes"

L'auteur présumé du "périple meurtrier" terroriste qui a fait un mort et sept blessés, dont quatre graves, le 23 octobre dans les Yvelines a déclaré avoir choisi la ville de Trappes au motif qu'il s'agit d'"un repaire d'islamistes", avec la volonté de viser des personnes "de type musulman ou africain, nord-africain", a déclaré jeudi le procureur national antiterroriste.

Kevin T., 39 ans, devait être déféré ce jeudi devant trois juges d'instruction au terme de sa garde à vue afin d'être mis en examen pour, notamment, "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis "à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".

Lors de son audition au sein de la sous-direction antiterroriste (SDAT), le suspect a reconnu "la préméditation" des faits, a rapporté lors d'une conférence de presse Olivier Christen, qui souligne la "très grande préparation de l'action criminelle" accomplie selon les dires de Kevin T. "en mode rafale".

"Il admettait avoir spécifiquement ciblé des personnes 'de type musulman ou africain, nord-africain' et choisi le lieu de son action car 'Trappes est un repaire d'islamistes'", a poursuivi le magistrat.

"Il contestait en revanche toute intention terroriste, considérant son action comme légitime", a relaté Olivier Christen.

Le suspect a dit n'éprouver "aucun regret".

Le procureur du PNAT a confirmé que lors d'une perquisition au domicile du tireur présumé, à Plaisir (Yvelines), un Coran, une Bible et un exemplaire de "Mein Kampf" d'Adolf Hitler avaient été retrouvés.

Des d'autocollants apocryphes, c'est-à-dire non authentiques que le suspect a reconnu avoir fabriqués, faisant notamment mention du Rassemblement national (RN), ont par ailleurs été découverts dans un tiroir.

"Trente supportant la mention 'Vive la France, RN, fier d'être français'; 99 portant la mention '100% français, Vive la France', et 98 avec l'inscription 'Soutien aux forces de l'ordre'", a détaillé le procureur.

Kevin T. a déclaré lors de ses auditions n'être adhérent ou sympathisant d'aucun parti.

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)