France : le Salon de l'agriculture s'apprête à fermer avec une baisse de la fréquentation

Le Salon international de l'agriculture à Paris

Le Salon international de l'agriculture (SIA), ‌à Paris, qui s'achève ce week-end, devrait afficher une baisse de la fréquentation de l'ordre ​de 25%, indiquent vendredi les organisateurs, les professionnels du secteur et les autorités.

Cette 62e édition s'est déroulée dans un cadre inédit, sans vaches ni veaux, en raison de la dermatose nodulaire, ​et sur fond de colère paysanne, certains syndicats contestant la gestion sanitaire du gouvernement, d'autres l'accord Union européenne-Mercosur, qui ​devrait prendre effet provisoirement à compter du mois ⁠de mars.

Evoquant la baisse de fréquentation du Salon, qui accueille chaque année près de ‌600.000 visiteurs, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a mis en avant l'absence de bovins.

"C'est d'abord la conséquence de l'absence de vaches; suite ​à la dermatose il y ‌a eu la décision de ne pas amener de vaches. Ca ⁠veut dire que les concours, l'ensemble de ceux qui s'organisent autour n'est pas là", a-t-il expliqué sur TF1.

"C'est aussi deux week-ends de vacances scolaires en région parisienne et vu par ailleurs ⁠qu'il fait beau, ‌un certain nombre d'agriculteurs, qui avaient prévu de venir après des pluies ⁠abondantes, ont décidé de rester dans des exploitations pour faire quelques travaux", a-t-il poursuivi.

"Donc le ‌cumul de tout ça conduit aujourd'hui à des chiffres de l'ordre de ⁠25% de baisse de fréquentation", a indiqué Arnaud Rousseau.

Invitée de la ⁠matinale sur Sud Radio, ‌Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a confirmé cette baisse de fréquentation tout en la relativisant.

"Le ​public est là, certes un peu moins nombreux, ‌encore qu'il faudra voir", a-t-elle déclaré, invitant à attendre le 1er mars, à la clôture du salon, pour en ​tirer un bilan.

"La semaine n'est pas tout à fait achevée. Et l'an dernier, je me souviens que nous avions eu une très bonne surprise de fréquentation le dernier ⁠weekend", a-t-elle dit.

Ce vendredi marque la levée de la dernière zone réglementée mise en place en France pour faire face à la dermatose nodulaire contagieuse, détectée pour la première fois dans le pays en juin dernier. Cette maladie virale n'est pas contagieuse pour l'homme et se transmet entre bovins ou par la piqûre d'une mouche ou d'un taon.

