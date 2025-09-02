 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Le RN maintient son opposition à Bayrou, appelle à une dissolution rapide
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 13:49

Jordan Bardella et Marine Le Pen parlent aux journalistes en quittant l'Hôtel Matignon

Jordan Bardella et Marine Le Pen parlent aux journalistes en quittant l'Hôtel Matignon

La cheffe de file des députés Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a réaffirmé mardi que son parti ne voterait pas la confiance au Premier ministre François Bayrou lundi prochain à l'Assemblée nationale, appelant en outre à une dissolution "ultra rapide" pour rebattre le jeu politique.

François Bayrou multiplie cette semaine les entretiens avec les responsables politiques de tous bords après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

En cas d'absence de majorité lors du vote prévu le 8 septembre au Palais-Bourbon, le gouvernement sera renversé.

"Nous sommes en désaccord absolument total sur les solutions apportées par M. Bayrou qui sont soit anecdotiques, soit profondément nocives (...) Pour nous c'est simple, nous n'avons pas confiance", a déclaré Marine Le Pen dans la cour de Matignon après son entretien avec le chef du gouvernement.

"Nous appelons à une dissolution ultra-rapide, il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse bâtir un budget", a-t-elle ajouté devant la presse.

La députée RN a déploré les "consultations a priori" du Premier ministre, arguant que François Bayrou avait "fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable".

Aux côtés de Marine Le Pen, le président du RN Jordan Bardella a indiqué que "le miracle n'a pas eu lieu" à l'issue de la réunion avec le Premier ministre.

"Cet entretien ne fera pas changer le Rassemblement national d'avis", a-t-il dit, appelant aussi à une dissolution et la tenue d'élections législatives anticipées.

"Plus tôt on retournera aux urnes, plus tôt la France aura un budget", a estimé Jordan Bardella.

Outre le RN, François Bayrou a reçu mardi les dirigeants de Place Publique et s'entretiendra dans la journée avec ceux du MoDem, des Républicains (LR), de Renaissance et d'Horizons.

Le chef du gouvernement s'entretiendra mercredi avec les responsables de l'Union des droites pour la République (UDR) et du groupe centriste Liot, avant de recevoir le Parti socialiste (PS) et l'Union des démocrates et indépendants (UDI) jeudi.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a d'ores et déjà prévenu dimanche que la décision de son parti de voter contre François Bayrou le 8 septembre était "irrévocable".

Avec l'opposition du RN, du PS comme celle de la France insoumise (LFI), le Premier ministre semble promis à l'échec et contraint à une démission.

La perspective d'une nouvelle crise politique inquiète sur les marchés financiers où le rendement de l'obligation souveraine française (OAT) à 30 ans a atteint mardi un plus haut depuis 2011.

(Rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault)

Dissolution
Budget 2026
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre français François Bayrou avant une interview télévisée en direct diffusée sur les chaînes d'information LCI, CNews, BFMTV et FranceInfo TV, à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 31 août 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    L'après-Bayrou dans toutes les têtes, Macron réunit les chefs du camp gouvernemental
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:27 

    Emmanuel Macron a réuni mardi les chefs du camp gouvernemental pour un déjeuner de crise à six jours d'une probable chute de François Bayrou, sur fond d'appels pour une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ou une démission du chef de l'Etat. Le Premier ... Lire la suite

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 14:20 

    (Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite

  • Or Levy a été retenu en captivité pendant 491 jours par le Hamas. ( AFP / EMMANUEL CROSET )
    Or Levy, ex-otage du Hamas en "mission" en Afrique du Sud
    information fournie par AFP 02.09.2025 13:42 

    Les larmes baignent désormais les 500 visages réunis dans une synagogue du quartier juif de Glenhazel, à Johannesburg. Or Levy, l'un des nombreux survivants du 7-Octobre à visiter l'Afrique du Sud, relate la fin de ses 491 jours de captivité aux mains du Hamas. ... Lire la suite

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe souffre de la dette publique
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:35 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les principales Bourses européennes reculent à mi-séance avec les inquiétudes sur la dette publique, qui ont porté le rendement des obligations françaises à 30 ans à un pic de 16 ans. Après un week-end prolongé, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank