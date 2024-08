France: le recul de la production manufacturière s'est "intensifié" en juillet (PMI)

( AFP / LOU BENOIST )

La production manufacturière française a enregistré en juillet son plus fort recul depuis six mois, en raison notamment d'une "forte chute" des nouvelles commandes, selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice est passé de 45,5 en juin à 44,0 en juillet, se maintenant ainsi "sous la barre du 50" - qui indique une contraction de l'activité - "sans changement pour un dix-huitième mois consécutif, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier en juillet", est-il indiqué.

Cette contraction qui s'est "intensifiée" a "principalement résulté d'une forte chute des nouvelles commandes", résume l'enquête.

"Le volume global des ventes des fabricants a en effet affiché sa plus forte baisse depuis six mois, près d'un tiers des répondants ayant fait état d'un affaiblissement de la demande par rapport au mois de juin. Les nouvelles commandes à l'export ont également diminué en juillet", est-il détaillé.

En outre, "la confiance des entreprises s'est repliée pour un deuxième mois consécutif, tendance marquant une nouvelle dégradation des perspectives d'activité par rapport au sommet de vingt-sept mois enregistré en mai", ajoute l'enquête.

Elle met également en avant "une nouvelle forte accélération de la hausse des prix des achats des fabricants français, l'inflation s'étant accélérée par rapport à juin pour afficher son plus haut niveau depuis un an et demi. Malgré cet accroissement des coûts, les fabricants français n'ont que légèrement augmenté leurs prix de vente en juillet afin de rester compétitifs".

En conséquence, cette conjoncture a "conduit les fabricants français à réduire de nouveau leurs effectifs en juillet. L'emploi a en outre enregistré son plus fort recul depuis mars dernier".

Pour Norman Liebke, économiste à la HCOB, cette nouvelle contraction du secteur manufacturier en juillet "ne permet guère d'espérer une reprise prochaine de la croissance dans l'industrie manufacturière française. De fait, notre modèle de prévisions immédiates table sur une contraction de 1% au troisième trimestre" 2024.

Il souligne également que "si la contraction s'est étendue à l'ensemble des sous-secteurs couverts par l'enquête en juillet (biens intermédiaires, biens de consommation et biens d'équipement), c'est dans le secteur des biens d'équipement que la dégradation de la conjoncture a été la plus marquée".