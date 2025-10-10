 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le prochain Premier ministre "ne sera pas de notre camp politique"-Tondelier
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:24

Le prochain Premier ministre, qui devrait être nommé dans les prochaines heures par le président Emmanuel Macron, "ne sera pas de notre camp politique", a déclaré vendredi la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier à la sortie d'une réunion à l'Elysée.

Le chef de l'Etat a réuni les chefs de partis, à l'exception du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI), et présidents de groupes à l'Assemblée nationale à quelques heures de l'échéance annoncée pour la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique pour le dire clairement", a dit Marine Tondelier.

"Un seul sujet a été traité, celui des retraites. Non pas pour avancer sur une abrogation. Vous l'imaginiez, non pas même pour aborder une suspension, mais finalement pour nous dire que peut-être on pourrait décaler dans le temps, donc pas suspendre mais décaler, étaler davantage dans le temps, seulement la mesure sur l'âge et non pas celle sur le nombre de trimestres", a-t-elle précisé.

"Ca va finir par une dissolution", a-t-elle menacé.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank