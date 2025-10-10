France-Le prochain Premier ministre "ne sera pas de notre camp politique"-Tondelier

Le prochain Premier ministre, qui devrait être nommé dans les prochaines heures par le président Emmanuel Macron, "ne sera pas de notre camp politique", a déclaré vendredi la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier à la sortie d'une réunion à l'Elysée.

Le chef de l'Etat a réuni les chefs de partis, à l'exception du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI), et présidents de groupes à l'Assemblée nationale à quelques heures de l'échéance annoncée pour la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique pour le dire clairement", a dit Marine Tondelier.

"Un seul sujet a été traité, celui des retraites. Non pas pour avancer sur une abrogation. Vous l'imaginiez, non pas même pour aborder une suspension, mais finalement pour nous dire que peut-être on pourrait décaler dans le temps, donc pas suspendre mais décaler, étaler davantage dans le temps, seulement la mesure sur l'âge et non pas celle sur le nombre de trimestres", a-t-elle précisé.

"Ca va finir par une dissolution", a-t-elle menacé.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)