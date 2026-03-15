France-Le PNAT requiert la mise en examen de deux frères pour un projet d'attentat

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a ouvert dimanche une information judiciaire et requis la mise en examen et le placement en détention provisoire de deux frères âgés de 20 et 22 ans pour un projet terroriste "mortifère et antisémite".

Les deux hommes ont été interpellés mardi à bord d'un véhicule stationné près du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais), après le signalement de survols d'un drone au-dessus de l'établissement, précise le PNAT dans un communiqué.

Une arme semi-automatique, une bouteille d'acide chlorhydrique ainsi qu'un drapeau du groupe Etat islamique ont été découverts dans le véhicule, conduisant la police à placer les deux occupants en garde à vue et le PNAT à se saisir de l'enquête.

Il est apparu que les deux frères, Elyasse H., 22 ans, étudiant en école d'ingénieur, et Moad H., 20 ans, sans emploi, de nationalité italienne et marocaine, arrivés en France avec leurs parents en 2017, consultaient depuis plusieurs mois une "abondante propagande djihadiste", a déclaré le PNAT.

L'exploitation des supports numériques saisis lors d'une perquisition au domicile familial a permis de constater "une radicalisation des deux hommes depuis deux ans ainsi qu'une nette intensification, dans les jours précédant leur interpellation, de leur engagement djihadiste et des démarches entreprises dans un projet terroriste dont le caractère mortifère et antisémite apparaît établi", a-t-il ajouté.

Le PNAT a requis leur mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, d'acquisition, détention et transports d'armes de catégorie B et de munitions en relations avec une entreprise terroriste.

(Jean-Stéphane Brosse avec Layli Foroudi, édité par Blandine Hénault)