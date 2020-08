Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le plan de relance économique dévoilé le 3 septembre, dit Castex Reuters • 26/08/2020 à 08:46









FRANCE: LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DÉVOILÉ LE 3 SEPTEMBRE, DIT CASTEX PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi que le plan de relance de l'économie française, d'un montant de 100 milliards d'euros, serait présenté le 3 septembre. "Il sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre", a déclaré Jean Castex sur France Inter en précisant que ce plan était "absolument bouclé" et que le gouvernement avait déjà pris des mesures de soutien à l'activité depuis le début de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Le gouvernement a annoncé le week-end dernier le report de la présentation de ce plan, initialement prévue pour cette semaine, afin de se concentrer dans un premier temps sur les questions sanitaires à l'approche de la rentrée des classes et avec l'obligation du port du masque dans les entreprises, sur fond de recrudescence des contaminations en France. (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.