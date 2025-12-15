 Aller au contenu principal
France-Le personnel du Louvre vote la grève, le musée fermé
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:05

(Actualisé avec vote en faveur de la grève, déclaration)

Le musée du Louvre restera fermé lundi alors que le personnel de l'établissement parisien a voté en faveur d'une grève reconductible afin de dénoncer des conditions de travail "toujours plus dégradées".

"Aujourd'hui, à l'unanimité, 400 agents se sont prononcés en faveur de cette mobilisation, en faveur de cette grève, et c'est chaque jour que les personnels décideront souverainement si oui ou non ils reconduisent le mouvement", a déclaré un représentant syndical à la presse à l'issue d'une assemblée générale des salariés.

"En raison d’un mouvement social, le musée est fermé pour le moment", peut-on lire sur le site internet du Louvre.

Dans un préavis de grève publié le 8 décembre, la SNMD-CGT Culture, la CFDT Culture et SUD Culture ont estimé que le personnel du Louvre n'était pas en mesure d'accomplir ses "missions de service public" et déploré les défaillances techniques et la vétusté du bâtiment du musée.

L'intersyndicale revendique entre autres l'embauche de personnel permanent supplémentaire, en particulier dans les services de sécurité et d'accueil des visiteurs.

Le Louvre, qui accueille environ 30.000 visiteurs par jour, a été le théâtre en octobre d'un spectaculaire vol commis en plein jour lorsque des bijoux d'une valeur évaluée à 88 millions d'euros ont été dérobés.

Ce cambriolage a suscité un vif débat en France sur les failles de sécurité et la vétusté du bâtiment du musée le plus visité au monde.

(Reportage Benoit Tessier, Noémie Olive et Lauren Bacquié, rédigé par Etienne Breban, avec Mathieu Rosemain, édité par Blandine Hénault)

