France: Le parquet de Nanterre requiert la mise en examen de Patrick Bruel pour violences sexuelles

Le chanteur français Patrick Bruel

Le parquet ‌de Nanterre a requis mercredi le ​placement en détention provisoire du chanteur français Patrick Bruel, qui va être ​présenté à trois juges en vue de sa ​mise en examen pour ⁠des accusations de violences sexuelles, ‌ont rapporté plusieurs médias.

Le parquet de Nanterre a annoncé dans un ​communiqué ‌l'ouverture d'une information judiciaire concernant des ⁠faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant ⁠9 victimes, ‌commis entre 2010 et 2019, ⁠selon Le Parisien.

L'artiste de 67 ans, ‌placé en garde à ⁠vue depuis lundi dans le cadre ⁠d'une enquête ‌pour violences sexuelles, fait l'objet de ​plusieurs accusations, dont ‌celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a ​porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur ⁠sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ans.

Patrick Bruel clame jusqu'ici son innocence.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benoit ​Van Overstraeten)