France: Le parquet de Nanterre requiert la mise en examen de Patrick Bruel pour violences sexuelles

Le chanteur français Patrick Bruel
Le parquet de Nanterre a requis mercredi le placement en détention provisoire du chanteur français Patrick Bruel, qui va être présenté à trois juges en vue de sa mise en examen pour des accusations de violences sexuelles, ont rapporté plusieurs médias.
Le parquet de Nanterre a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une information judiciaire concernant des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019, selon Le Parisien.
L'artiste de 67 ans, placé en garde à vue depuis lundi dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles, fait l'objet de plusieurs accusations, dont celle de Flavie Flament, présentatrice de télévision qui a porté plainte le mois dernier pour viol contre le chanteur sur des faits remontant à 1991 quand elle était alors âgée de 16 ans.
Patrick Bruel clame jusqu'ici son innocence.
(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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