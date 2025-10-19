France-Le musée du Louvre fermé après un vol de bijoux

(Actualisé avec réaction du syndicat Sud, précisions)

Le musée du Louvre, à Paris, est fermé ce dimanche à la suite d'un vol avec effraction au cours duquel des bijoux d'une "valeur patrimoniale inestimable" ont été dérobés, a annoncé le ministère français de l'Intérieur.

"Vers 09h30 ce jour à Paris, au musée du Louvre qui avait ouvert ses portes au public, plusieurs individus se sont introduits dans l'établissement (Galerie d'Apollon) depuis une fenêtre qu'ils ont ouverte par effraction", écrit le ministère.

"À l'intérieur du musée, ils ont dérobé des bijoux situés dans des vitrines, et ont pris la fuite à bord de deux-roues", est-il également précisé.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a souligné que des constatations étaient en cours pour établir notamment la liste des objets dérobés, ajoutant qu'aucun blessé n'est à déplorer ni parmi le public ni parmi les agents du Louvre et des forces de l'ordre.

Rachida Dati et Laurent Nuñez, le nouveau ministre de l'Intérieur, se sont rendus sur place, aux côtés de la direction du musée.

"Le président (Emmanuel Macron) est depuis ce matin en lien très étroit avec Laurent Nuñez et Rachida Dati qui le tiennent informé de la situation en temps réel", a indiqué une source à l'Elysée.

Le musée du Louvre restera fermé pour la journée "pour raisons exceptionnelles", selon un message publié par le musée sur le réseau social X.

"La direction du musée, en lien avec les services de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, a décidé, par mesure de sécurité et pour préserver les traces et indices pour l'enquête, de fermer l'établissement ce jour", a fait savoir le ministère.

"CRIMINALITÉ ORGANISÉE"

S'exprimant au journal de 13 Heures de TF1, Rachida Dati a souligné que les auteurs du vol étaient vraisemblablement des professionnels au regard de la rapidité du cambriolage.

"Cette opération a duré presque quatre minutes, ça a été très rapide (...). La criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets de l'art et les musées évidemment sont devenus des cibles", a-t-elle dit. Rachida Dati a précisé sur TF1 qu'un bijou avait été retrouvé aux abords du musée du Louvre, abandonné par les voleurs dans leur fuite.

D'après le quotidien Le Parisien, il s'agit de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été retrouvée brisée.

Invité de Franceinfo, Laurent Nuñez a souligné que les bijoux dérobés ont une "valeur patrimoniale inestimable", notant qu'il s'agit d'un braquage important, mené par une équipe qui avait manifestement fait des repérages, qui est aussi "très chevronée et a agi très très vite".

"L'intrusion, extrêmement organisée, démontre des failles de sûreté d'une gravité sans précédent, et pourtant largement anticipables", a réagi l'Union syndicale Solidaires dans un communiqué.

"La responsabilité de la direction est écrasante, et il est grand temps que le président de la République et la ministre de la Culture prennent en considération les alertes lancées par les personnels et leurs représentants", a ajouté l'organisation syndicale, estimant que Sud Culture n’a eu de cesse de dénoncer les arbitrages internes constatés depuis trois ans.

La Brigade de répression du banditisme a été saisie et une enquête est ouverte pour établir les circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont déroulés, et parvenir à identifier les auteurs du vol, a noté le ministère de l'Intérieur.

"Le taux d'élucidation de cette brigade est très élevé. Il est supérieur à un sur deux pour les vols de cette nature. Il même très très élevé pour les vols de cette ampleur", a déclaré Laurent Nuñez, sur franceinfo.

"Et donc j'ai bon espoir que très rapidement nous en retrouvions les auteurs et surtout les biens qui ont été dérobés", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de John Cotton, Sybille de La Hamaide, Gabriel Stargardter et Michel Rose)