France: le moral des ménages a été stable en août, selon l'Insee

Le moral des ménages français est demeuré stable en août, indique mardi l'Insee, tout en restant assez largement en dessous de sa moyenne de long terme.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'indicateur reflétant les opinions sur différents éléments de la vie économique des ménages s'est établi à 86 ce mois-ci, comme en juillet, assez loin de sa moyenne de longue période de 100.

Le climat de l'épargne, qui traduit à la fois l'appétit des Français pour mettre de l'argent de côté et leur capacité à le faire, augmente pour sa part de nouveau, à 125, bien au-delà de sa moyenne de 100, indique l'Institut national de la statistique.

Un fort goût pour l'épargne est souvent un élément négatif pour la consommation, et donc pour la croissance.

L'indicateur de moral, ou de "confiance" selon l'Insee, des ménages reflète à la fois leur opinion sur le niveau de vie récent et futur en France, leur situation financière personnelle, récente et à venir, sur le chômage et sur l'opportunité de faire des achats importants.

En août, l'opinion des ménages sur leur situation financière passée perd un point et celle sur leur situation future en gagne un, toutes deux demeurant au-dessous de leur moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants se dégrade, le solde d'opinion perdant deux points, là encore nettement en dessous de la moyenne.

Les opinions sur le niveau de vie en France sont plus pessimistes : l'opinion sur le niveau de vie futur diminue de deux points, celle sur le niveau de vie passé d'un point. Et les craintes concernant l'évolution du chômage rebondissent, avec un solde d'opinion qui gagne trois points et demeure au-dessus de sa moyenne de longue période.

Du côté de l'épargne, la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente: le solde d'opinion gagne deux points après en avoir gagné trois en juillet et atteint un nouveau maximum historique, bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Les soldes d'opinion concernant la capacité d'épargne actuelle et future augmentent chacun d'un point après en avoir gagné trois en juillet et se situent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Enfin, l'enquête montre un regain d'appréhension sur les prix : la part des ménages qui considèrent qu'ils vont accélérer au cours des douze prochains mois rebondit nettement. Le solde d’opinion associé gagne 19 points à -14.