France-Le feu se poursuit dans les Pyrénées-Orientales, 10.000 personnes évacuées

(Actualisé avec aide de l'UE, précisions)

Quelque 10.000 personnes ont dû être évacuées dans les Pyrénées-Orientales en raison des incendies qui se poursuivent dans le département et ont déjà détruit 4.600 hectares de forêt, a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur.

La troisième étape du Tour de France entre la commune espagnole de Granollers et Les Angles (Pyrénées-Orientales), à environ 70 kilomètres des feux, est maintenue mais se déroulera sans public en France.

Seuls les coureurs et véhicules indispensables à l'organisation circuleront sur la portion française, a annoncé la préfecture dimanche soir.

"Il n'y aura pas de caravane. Évidemment le public est fortement invité à ne pas se rendre aux abords du Tour. On fait appel aussi au civisme des gens. (...) Le Tour n'est pas ouvert au public", a souligné lundi matin Laurent Nuñez sur France 2.

"On veut libérer les sapeurs-pompiers, les secouristes qui travaillent sur cette étape pour qu'ils puissent se consacrer à la gestion des feux en cours", a-t-il expliqué.

La Commission européenne a annoncé lundi sur X l'envoi de quatre avions bombardiers d'eau "depuis Chypre et la Suède pour renforcer les pompiers français autour de Perpignan". Quelque 700 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur une zone comprise entre Trévillach, d'où le feu est parti samedi soir, et Ille-sur-Têt, dans le massif des Aspres à l'ouest de Perpignan.

Le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, a déclaré lundi matin à la presse que le feu, qui n'est pas encore fixé, avait fait cinq blessés dont un sapeur-pompier.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le préfet avait annoncé sur X l'évacuation de 26 communes face à une situation "évolutive". Il a instamment invité lundi matin les habitants à ne pas retourner dans ces localités "pour récupérer des effets personnels ou pour se rendre au travail".

Les pompiers poursuivaient lundi matin la lutte contre les flammes dans "des conditions qui se dégradent", a précisé Laurent Nuñez, attendu sur place dans l'après-midi. Il a ajouté qu'il pourrait y avoir "plus" d'évacuations.

Le ministre s'est inquiété d'une saison des incendies "compliquée" qui a débuté avec un mois d'avance en raison notamment des précédents épisodes de canicule qui ont accentué la sécheresse et d'un vent soutenu actuellement.

"On a déjà un peu plus de 11.000 hectares brûlés. À la même époque l'an passé, c'était 5.700", a-t-il dit.

Un feu de forêt survenu dans la Drôme, dans la commune de Die, avait parcouru quelque 450 hectares lundi matin, a fait savoir la municipalité sur son site internet. "Les conditions météorologiques devraient encore se dégrader" avec des températures supérieures à 35°C et "des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h", précise-t-elle.

Seize départements, dans le Sud et l'Ouest, étaient placés lundi en vigilance orange canicule, après sept dimanche.

Sept départements du pourtour méditerranéen sont en vigilance rouge feux de forêt ce lundi, selon Météo France.

(Rédigé par Sophie Louet avec Claude Chendjou et Bertrand Boucey)