France-Le déficit public s'établit à 5,1% du PIB en 2025

Les nouveaux billets de 20 euros, dotés de nouvelles caractéristiques de sécurité, sont présentés à côté d'un billet de 20 euros actuel à la Banque nationale de France à Paris
Le déficit public français s'est résorbé en 2025, davantage qu'anticipé par le gouvernement, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Le déficit public français a représenté l'an dernier 5,1% du produit intérieur brut (PIB), contre 5,8% en 2024. Le gouvernement français avait pour objectif de ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025.
Selon les données de l'Insee, les dépenses ont ralenti à +2,5% en 2025 après +4,0% en 2024, tandis que les recettes ont accéléré à +3,9% après +3,2%.
"Ça montre que les efforts collectifs commencent à payer", a déclaré sur TF1 le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel.
"Cette baisse du déficit, ce n'est pas le fruit du hasard", a-t-il ajouté. "C'est parce que l'État a tenu la dépense, c'est parce que la croissance a tenu bon."
Pour l'année 2026, le gouvernement de Sébastien Lecornu entend réduire le déficit public à 5% du PIB.
Le gouvernement aura cependant l'occasion de revenir sur le niveau exact qu'il anticipe pour cette année, compte tenu de la situation internationale, a précisé David Amiel.
"Les chiffres pour l'année 2025 nous invitent à être ambitieux pour la nouvelle baisse du déficit en 2026", a-t-il déclaré.
Les données de l'Insee révèlent que la dette publique a augmenté à 115,6% du PIB fin 2025, après 112,6% l'année précédente.
"L’augmentation de la dette publique en 2025 résulte essentiellement de la hausse de la dette de l’État (+136,2 milliards d'euros), qui s’endette via des titres de court et de long termes (+135,5 milliards d'euros)", indique un communiqué de l'Insee.
En 2025, la dette des administrations publiques au sens de Maastricht a augmenté de 154,4 milliards d'euros, pour s'établir à 3.460,5 milliards d'euros.
(Rédigé par Etienne Breban, avec Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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