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France-Le déficit public s'établit à 5,1% du PIB en 2025
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 08:37

Les nouveaux billets de 20 euros, dotés de nouvelles caractéristiques de sécurité, sont présentés à côté d'un billet de 20 euros actuel à la Banque nationale de France à Paris

Les nouveaux billets de 20 euros, dotés de nouvelles caractéristiques de sécurité, sont présentés à côté d'un billet de 20 euros actuel à la Banque nationale de France à Paris

Le déficit public français ‌s'est résorbé en 2025, davantage qu'anticipé par le gouvernement, montrent les données ​publiées vendredi par l'Insee.

Le déficit public français a représenté l'an dernier 5,1% du produit intérieur brut (PIB), contre 5,8% en 2024. Le gouvernement français ​avait pour objectif de ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025.

Selon les données ​de l'Insee, les dépenses ont ralenti ⁠à +2,5% en 2025 après +4,0% en 2024, tandis que les recettes ‌ont accéléré à +3,9% après +3,2%.

"Ça montre que les efforts collectifs commencent à payer", a déclaré sur TF1 le ministre de ​l’Action et des Comptes ‌publics David Amiel.

"Cette baisse du déficit, ce n'est ⁠pas le fruit du hasard", a-t-il ajouté. "C'est parce que l'État a tenu la dépense, c'est parce que la croissance a tenu bon."

Pour l'année ⁠2026, le gouvernement ‌de Sébastien Lecornu entend réduire le déficit public à 5% ⁠du PIB.

Le gouvernement aura cependant l'occasion de revenir sur le ‌niveau exact qu'il anticipe pour cette année, compte tenu de ⁠la situation internationale, a précisé David Amiel.

"Les chiffres pour ⁠l'année 2025 nous ‌invitent à être ambitieux pour la nouvelle baisse du déficit en ​2026", a-t-il déclaré.

Les données de l'Insee ‌révèlent que la dette publique a augmenté à 115,6% du PIB fin 2025, après 112,6% ​l'année précédente.

"L’augmentation de la dette publique en 2025 résulte essentiellement de la hausse de la dette de l’État (+136,2 milliards d'euros), ⁠qui s’endette via des titres de court et de long termes (+135,5 milliards d'euros)", indique un communiqué de l'Insee.

En 2025, la dette des administrations publiques au sens de Maastricht a augmenté de 154,4 milliards d'euros, pour s'établir à 3.460,5 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Claude Chendjou, ​édité par Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 09:46

    Pas de quoi fanfaronner, aucun véritable effort afin de réduire les dépenses publiques n'a été entrepris et ce résultat est simplement du à l'augmentation de la fiscalité.

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