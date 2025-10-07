France : le déficit commercial s'établit à 5,53 milliards d'euros fin août

Des flacons emballés de parfum Solinotes sont visibles sur la ligne de production de l'usine Corania, aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille, France

Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,529 milliards d'euros à fin août, montrent les données publiées mardi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin juillet, le déficit s'élevait à 5,740 milliards d'euros (révisé de 5,558 milliards).

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)