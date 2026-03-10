France: le déficit commercial s'est réduit à 3,1 milliards d'euros en janvier (douanes)

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le déficit commercial de la France s'est réduit à 3,1 milliards d'euros en janvier, une amélioration de 300 millions d'euros par rapport à décembre attribuable à une baisse des importations et une légère hausse des exportations, ont indiqué les douanes mardi.

Les exportations se sont établies à 53 milliards d'euros, en progression de 100 millions d'euros, et les importations ont diminué de 200 millions d'euros à 56,1 milliards d'euros, ont précisé les douanes dans un communiqué.

Le déficit commercial est en amélioration continue depuis mai 2025, d'après la même source.

En janvier, le solde énergétique français s'est amélioré de 400 millions d'euros pour atteindre -2,3 milliards d'euros. Ceci s'explique par une baisse des importations alors que les exportations ont légèrement augmenté, avec des prix sensiblement en hausse.

En revanche, le solde des produits manufacturés s'est dégradé de 100 millions d'euros à -3 milliards d'euros, la progression des biens de consommation (+200 millions d'euros) n'ayant que partiellement compensé le recul des biens d'investissement (-300 millions). Le solde des biens intermédiaires est resté stable à -1,7 milliard d’euros.

Le solde des produits agricoles est resté stable également, légèrement excédentaire de 100 millions d'euros.

Cumulé sur douze mois, le déficit commercial s'est amélioré de 4,9 milliards d'euros à 64,1 milliards, atteignant son niveau le plus faible depuis février 2021, selon les douanes.

En 2025, le déficit commercial de la France sur les biens s'était réduit à 69,2 milliards d'euros, en amélioration de 10 milliards d'euros sur un an malgré des tensions commerciales liées à la hausse des droits de douane américains.

Par ailleurs, le solde des transactions courantes a atteint un excédent de 2,1 milliards d’euros en janvier, après 100 millions en décembre, a indiqué la Banque de France.

Le déficit des échanges de biens a diminué à 2 milliards, après 3,5 milliards en décembre, tandis que le surplus des échanges de services a progressé à 4,7 milliards (après 4,2 milliards en décembre).