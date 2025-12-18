 Aller au contenu principal
France: Le climat des affaires dans l'industrie rebondit en décembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 09:05

Le quartier financier et d'affaires de La Défense près de Paris

Le climat des affaires dans l'industrie en France a rebondi en décembre par rapport au mois précédent, contrairement aux attentes, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 102 points en décembre après 98 en novembre.

"Cette hausse provient de la forte augmentation du solde d’opinion relatif à l’évolution de la production passée ainsi que du rebond de ceux portant sur les carnets de commandes", précise l'Insee dans un communiqué.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 98 points en décembre.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

